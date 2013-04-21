وکیل خانواده هاشمی هم کاندیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران محمود علیزاده طباطبائی وکیل خانواده هاشمی نیز با حضور در فرمانداری تهران برای شورای شهر چهارم شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در لیست حمل و نقل محسن هاشمی قرار میگرد گفت: به صورت مستقل آمده ام اما دوستان به من لطف دارند.

وی با بیان اینکه دکترای حقوق عمومی ام را گرفته ام خاطرنشان کرد: هنوز با هیچ گروهی جلسه نداشته ام اما با توجه به سابقه حضورم در اولین دوره شورای شهر و پایه گذاری بسیاری از کمیسیون های برنامه و بودجه و حقوقی در آن شورا می توانم در دوره جدید نیز موثر باشم.