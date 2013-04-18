جایگاه فراموش شده شورای شهر کیش/حسن بیگی: بهتر است انتخابات برگزار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ سه دوره قبل شوراهای شهر و روستا در جزیره کیش نشان داد که این شوراها نه تنها در عمل، بلکه در تئوری هم نیزهیچگونه کارآیی و تاثیر مثبتی برای مردم و شهر کیش نداشته است به طوری که تمامی مکاتبات و رایزنی های متعدد در دورهای دوم و سوم با استانداری هرمزگان و حتی وزارت کشور هیچگونه اثربخشی برای سه دوره قبل شورای شهر جزیره کیش نداشته است.

در واقع اعضای انتخابی شورای شهر در میدان توسعه، سازندگی و آبادانی کیش از مسئولان منطقه آزاد اجازه فعالیت نداشتند زیرا مدیران سابق سازمان منطقه آزادکیش در سه دوره قبل اصولا با برگزاری شوراها در کیش به شدت مخالف بودند و اجازه نمی دادند که اعضای شورا در حوزه ها و بخش های کاری وارد شوند یا اظهار نظری کنند. آنها صراحتا اعلام می کردند که منطقه آزاد کیش نیازی به شورای شهرندارد حتی اعضا را برای گفتگو و مذاکره درباره زیر ساخت ها و کارهای عمرانی و خدماتی در کیش نمی پذیرفتند.

خودمختاری مدیران عامل منطقه آزاد به گونه ای بود که نماینده مردم بندرلنگه، پارسیان، بستک در مجلس شورای اسلامی اجازه نداشت در جزیره کیش دفتری تاسیس کند. البته باید گفت انتخابات دوره های قبل نیز هم دارای حاشیه ها و مسایلی بود.

محمد حسین حسن بیگی بخشدار جزیره کیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون درباره شوراهای اسلامی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی بحث های زیادی شده است ولی هیچکدام به نتیجه نرسید و در نهایت هم، آن چیزی نبود که قانون و شوراها انتظار داشتند.

انتخابات شوراها در مناطق آزاد فرمایشی است

بخشدار کیش افزود: اگر قرار است این انتخابات در مناطق آزاد فرمایشی باشد بهتر است اصلا برگزار نشود. ما در جزیره کیش نیز مانند قشم در شورای اسلامی شهر با سازمان منطقه آزاد مشکلات و چالش هایی داریم. اما حرف من این است که سازمان منطقه آزاد کیش، بخشداری و همه نهادها و ارگانها و شوراهای اسلامی شهر باید به پیشرفت، امنیت و آسایش و رفاه مردم در شهر کمک کنیم.

وی با اشاره به نقایص قانونی نقش شوراها در مناطق آزاد بیان داشت: نقص هایی در قانون وجود دارند که مشخص نکرده است شورای شهر در مناطق آزاد چه وظایفی دارد یا به طور کلی کسی که کاندید می شود هم نمی داند به عنوان عضو این شورا چه کارهایی باید انجام دهد. اگر قرار باشد فقط کارتی صادر شود و مهری روی آن حک شود پس بهتر است انتخابات شوراها در مناطق آزاد برگزار نشود.

حسن بیگی راه حل اصلی در خصوص شوراها در مناطق آزاد را تعامل و همکاری با سازمانهای مناطق آزاد دانست و گفت : مردم رای خود را به کاندیداها می دهند و انتظار دارند اعضای شورا برای آنها مفید باشند و کاری انجام بدهند. در دوره قبل با کمال تاسف کاندیداهای منتخب در جزیره کیش حتی حاضر نشدند به بخشداری بیایند و رئیس شورا را انتخاب کنند.

نقایص قانونی نقش شوراها در مناطق آزاد باید کارشناسی شود

وی افزود : نقص های قانونی در خصوص شوراهای اسلامی شهر در مناطق آزاد باید با کارشناسی و حضور متخصصان این امر حل شود و من این موضوع را با اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی در سفرشان به کیش مطرح کردم به این دلیل که بخشداری و سازمان منطقه آزاد در یک قوه قرار دارند.

بخشدار کیش مطرح کرد: نمایندگان مجلس باید مانند دیگر قوانین برای شوراهای اسلامی شهر در مناطق آزاد نیز قوانین لازم را تعریف کنند.

وی از افرادی که در چهارمین دوره شورای شهر جزیره کیش انتخاب خواهند شد خواست با جلسات و مذاکرات با سازمان منطقه آزاد کیش همکاری لازم را داشته باشند و بعید دانست اگر این جلسات برای توسعه ، سازندگی و رفع مشکلات مردم باشد سازمان منطقه آزاد کیش مخالفتی داشته باشد.