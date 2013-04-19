نباید مردم را باصدقه دادن اداره کرد/ وقتی حتی علوفه را وارد می کنیم پس ضعف مدیریت داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی شهردار تهران درباره اقدامات مدیریت شهری در سال ۱۳۹۱، گفتد: اقداماتی که در شهر تهران و شهرداری انجام داده اید، بسیار مسرت بخش است، برای شما توفیق ارایه خدمات برتر و بهتر را از خداوند متعال خواستارم.

آیت الله جوادی آملی همچنین تاکید کرد: ما در دوره ای زندگي مي‌‌كنيم كه قدرت علم در دست حس و تجربه است. آنچه شما الآن در غرب مي‌بينيد يا در برخي از دانشگاه‌ها مي‌بينيد تماماً دانش‌هايي است که بر محور حس و تجربه است و كارآمدي حس و تجربه نه براي انسان كافي است، نه براي شهر انسان و نه براي كشور انسان، زيرا بخش مهمّ امور انسان را آن علوم تجريدي تشكيل مي‌دهد نه تجربي.



وی همچنین یادآور شد: غرب قرابت هر دوی این ها را تجربه تلخی کرده است، هم علم بی دین و هم دین بی علم. هم قدرت در اختیار کلیسا و دین بی علم را تجربه کرده است که نتیجه آن گالیله سوزی و تفتیش عقاید بود و یا در دوران بعد، علم بی دین را تجربه کرد که حاصل آن جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود.



آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: در دنیا از این غرب وحشی تر نداریم که در جنگ جهانی، هفتاد میلیون آدم را به زیر خاک کرد. نباید با دید احترام به آن ها نگاه کرد آن ها به دست متفکرانشان جنگ جهانی را راه اندازی کردند و میلیون ها نفر را در کوتاه ترین زمان کشتند. امروز هم دست آن ها روی ماشه بمب اتم است و این جنگ ها را در میانمار، عراق و کشورهای دیگر راه اندازی می کنند. از این ها وحشی تر چه کسی می تواند باشد؟



آیت الله جوادی آملی با اشاره به وضعیت ایران در طول تاریخ، عنوان کرد: در جنگ جهانی اول به دلیل آنکه دین نبود ایران تسلیم شد. در جنگ جهانی دوم و در کودتای ننگین ۲۸ مرداد نیز به دلیل آنکه دین حضور نداشت، تسلیم شد اما وقتی امام (ره)، حسینیه، مسجد و حوزه و مردم به میدان آمدند، آن ها تسلیم شدند و هرچه ایران اسلامی گفت انها گفتند چشم.



وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و رمز موفقیت و پیروزی رزمندگان اسلام، گفت: چرا در خاکریز های اول و دوم شبهای عملیات صحبتی از سرود مرز پرگهر نبود، اگر پنجاه پرچم در دست رزمندگان بود، یکی از آن ها پرچم سه رنگ نبود و اگر هم بود بسیار کم بود. آنچه بود شعار«کربلا،کربلا» بود و پرچم یا حسین(ع) و یا زهرا(س). پس این موفقیت و پیروزی مدیون این کربلا، «حسین، حسین» گفتن ها و مدیون دین است.



این استاد برجسته حوزه همچنین تاکید کرد: تمام مشکلات و خطرات گذشته این بود که کشور بود اما منهای روحانیت، منهای امام حسین (ع) و منهای دین. وقتی دین آمد همه چیز زنده شد؛ این کارآمدی دین است . این کار آمدی را دین از قرآن و عترت به ما آموخته است. آن بزرگواری که گفته بود دیانت ما عین سیاست ما است از همینجا آموخته بود.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به کلام حضرت امیر در نهج البلاغه، مردم را ستون سیاست و مملکت دانست و گفت: همانطور که شريعت اسلامي ستوني دارد كه «الصلاة عمود الدين»، همانطور سياست اسلامي ستوني دارد؛ مردم, ستون سياست‌اند، مردم, ستون مملكت‌اند، امام علی عليه السلام فرمود ستون دين و سياست دين, مردم‌اند.



آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: حضرت فرمودند توده مردم ستون دین اند و نفرمودند ستون ابادانی مملکت اند.فرمودند ستون دین و سیاست دینی مردم اند. باید با مردم درست سخن بگوييم، نياز مردم را تشخيص بدهيم و نياز مردم را برابر با فهم و شعور آنها به آنها بدهيم (يك) و كار مردم را به دست مردم بدهيم (دو) مردم را كميته امدادي اداره نكنيم (سه) مردم با آزادي مي‌خواهند زندگي كنند با كرامت زندگي كنند نه با صدقه، كاري كه از دست مردم مي‌آيد از آنها كمك بگيريم، نگوييم ما براي آنها كار مي‌كنيم بگوييم شما چه كار داريد، ما پيشنهاد مي‌دهيم شما پيشنهاد بدهيد با هم كار بكنيم. مردم آبرو مي‌خواهند حيثيت مي‌خواهند حرمت مي‌خواهند كريمانه اداره كردن, حرمت هر كسي را داشتن, با آبرو مردم را تأمين كردن, صدقه ندادن اين مردم را بالا مي‌آورد.



وی افزود: ژاک شیراک که شهردار بود و بعد رئیس جمهور شد به این دلیل بود که شهرش را به گونه ای اداره کرد که آن شهر را الگوی کشور دید؛ اگر کسی شهری فکر کند او همیشه شهردار خواهد بود، اما اگر کسی شهر را الگوی کشور بداند و آن را به شکلی بسازد که نمونه کشور باشد آن وقت اگر ۱۰ میلیون جمعیت شدند ۷۰ میلیون نفر بازهم کار آمدند. چون مردم نمونه مملکت اند. باید کار را به آنها بسپارند و نظارت کنند و آنها کارشان را خودشان انجام دهند مردم می توانند این کار را انجام دهند.



وی با اشاره به تحریم ها و مشکلات ایجاد شده برای کشور، گفت: تحریم ها هیچ اثری ندارد زیرا خداوند در قرآن فرموده است همه مار و عقرب عالم عائله خداوند هستند و خداوند رزق و روزی همه را می دهد. مهاجرینی که می خواستند مکه را ترک کنند، اجازه فروش و انتقال اموالشان را نداشتند اما خداوند به وعده خود عمل کرد و آن ها نیز موفق شدند.



وی با اشاره به ظرفیت های موجود در کشور، عنوان کرد: در کشوری زندگی می کنیم که چهار فصل است، معادن و ظرفیت های بسیاری داریم، جمعیت ما معادل یک صدم جمعیت دنیا است اما ۱۱ درصد منابع دنیا در دست ما است. با این شرایط ما چه حرفی پیش خداوند داریم؟ برخی کشورها مثل هلند و امثال هلند ، اندازه برخی استان های ما هستند اما صادرات دارند؛ ما هزاران هکتار زمین های آماده طرح کشت داریم که باران دارد ، زمین نرم دارد نزدیک دریا است با این وجود علوفه مان را هم وارد می کنیم. این ها ناشی از مدیریت ضعیف است. یک روز جشن خودکفایی گرفتیم و بعد واردات گندم داشتیم. هم آن جشن درست بود هم این واردات! می گویند چون تحریم هستیم، علوفه به ما نفروختند و مجبور شدیم و گندم ها را به جای علوفه به مصرف می رسانیم؛ آیا درست است که هزاران هکتار زمین آماده تسطیح داشته باشیم، آب دریا در کنار و همسایگی آن داشته باشیم آن وقت نتوانیم علوفه را تامین کنیم؟



وی اضافه کرد: بنابر این اگر کسی شهری فکر کند و شهری عمل کند همیشه شهردار است اما اگر کشوری فکر کند و شهر را اداره کند می تواند آینده خوبی داشته باشد.



ایت الله جوادی املی اضافه کرد: چرا دانشجويان، اين هنرمندان، اين عزيزان، اين متفكّران نبايد صاحب‌نظر باشند و مشكلات نسل خودشان را حل بكنند؟ منتظر شغل‌اند نبايد اين طور باشد، بيكارند نبايد اين طور باشد؛ تجربه نشان داده که کشور را یا زهرا، یاحسین و حسينيه ها هستند که در روز خطر حفظ می کند، مردمي كه معتقد به شهادت‌اند اين كشور را حفظ مي‌كنند.