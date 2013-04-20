به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، محمدرضا باهنر بعدازظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای مخابرات بندر عباس برگزار شد، دولت احمدی نژاد را دولتی پرکار، حساس در خدمات رسانی به مردم، شجاع در بیان شعارهای اوایل انقلاب در مجامع داخلی و بین المللی دانست و ساده زیستی رئیس جمهور و تلاش هایش را در هشت ساله ریاست جمهوری را هم قابل تقدیر عنوان کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در کنار نقاط قوت دولت احمدی نژاد ضعف های هم داشت که علاقه ای به استفاده از خرد جمعی نداشت و مشورتهای که به وی داده می شد را جدی نمی گرفت و تصمیمات و تفکرات خودش را پیاده می کرد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری عدم توجه به اهمیت ساختارهای قوای اجرایی را یکی دیگر از نقاط ضعف دولت احمدی نژاد عنوان کرد و افزود: انحلال سازمان برنامه و بودجه دولت را در ادامه فعالیتهای اقتصادی و راهبردی با مشکل روبرو کرد اما رئیس جمهور حتی به دنبال انحلال شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی آموزش و پرورش بود. که بی توجهی به نقش این سازمان ها دولت را در ادامه فعالیت ها با مشکل روبرو ساخت.

پشیمانی احمدی نژاد از افشاگری ها و تخریب افراد

باهنر نبود سیاست های راهبردی در مسائل اقتصادی را از دیگر ضعف های دولت بیان کرد و ادامه داد: رفت و آمدهای متعدد در دولت، تغییرات متعدد در برنامه ها و پروژه ای نگاه کردن به مسائل اقتصادی نتیجه ای جز شکست و ناتمام ماندن بسیاری از وعده ها و سیاست های اقتصادی دولت نداشت، به طور مثال طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده که در دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال آغاز شد در دولت دهم پیگیری نشد.

وی با اشاره به اعمال شتابزده احمدی نژاد در مواجهه با مسائل مختلف تصریح کرد: رئیس جمهور در برخی از مجامع داخلی و بین المللی از ادبیات غیرفاخر استفاده می کند و در این مدت با گفتمان "بگم نگم" تردیدهایی را در مورد برخی از افراد ایجاد می کرد که حتی بعد از برخی افشاگری ها اعلام پشیمانی هم می کرد.

هدفمندی یارانه ها نیازمند بازنگری و آسیب شناسی است

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها غیرقابل اجتناب است، خاطرنشان کرد: در صورت پیروزی در انتخابات هفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت ولی مرحله اول این طرح باید آسیب شناسی و عیب یابی شود. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به تولید و مرتفع کردن بسیاری از مشکلات مردم از جمله کاهش هزینه های درمان اجرایی خواهد شد.

وی عنوان کرد: در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می توان با هزینه ای کم از محل یارانه ها فرانشیز را به طور کامل برداشت و هزینه های درمان سرپایی، بیمارستانی و حتی بیماری های خاص را به صفر رساند. همچنین بیمه بیکاری در مرحله دوم هفدمندی یارانه می تواند بسیاری از مشکلات خانوارها را مرتفع کند.

باهنر همچنین در مورد ادامه سفرهای استانی افزود: سفرهای دولت به استانها و دیدار و گفتگو با مردم در باطن خوب است اما تصمیمات غیرکارشناسی و تصویب مصوباتی که حتی 10 درصد آنها اجرایی نمی شود به جای اینکه برای آن استان مفید باشد می تواند موجب متضرر شدن مردم آن استان هم شود.

سازمان برنامه و بودجه را احیا می کنم

کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال مهر در مورد اسامی کابینه وی بیان داشت: متاسفانه رفتارهای دولت نهم و دهم در تغییر و انتخاب وزیر اینگونه ذهنیت ها را بوجود آورده است. در حالی که اعتقاد دارم وزیر باید با همفکری دولت و مجلس انتخاب شود. اما روسای سازمان برنامه و بودجه، معاون اول، رئیس بانک مرکزی را انتخاب کرده ام ولی فعلا این اسامی را لو نخواهم داد.

وی هم چنین اعلام کرد: در صورت پیروزی در انتخابات سازمان برنامه و بودجه را احیا خواهم کرد.

باهنر همچنین در پاسخ به سئوال مهر در مورد عاقبت طرح های بنگاه های زودبازده افزود: دادن وام به بیکاران در قالب کارآفرینی و ایجاد شغل موجب شد تا بسیاری از بیکاران ما امروز به جز غم بیکاری دغدغه پرداخت وام ها و سود آن را داشته باشند. دولت با اعتقاد به ایجاد اشتغال پایدار اقدام اجرای طرح بنگاه های زوده بازده داشت در حالی که برای اشتغال باید مولفه های سرمایه، قدرت کارآفرینی، بازار مصرف و مواد اولیه در کنار هم دیده شود.

"آقا اجازه یعنی رفع مسئولیت"

باهنر در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در مورد واکنش لنکرانی به گفته باهنر در مورد اینکه "دولت من دولت آقا اجازه نیست"، اظهار داشت: اتفاقا من معتقد هستم آقا اجازه یعنی رفع مسئولیت. در برنامه ها، قوانین و مراودات کشور مشی و نظر مقام معظم رهبری ساری، جاری و مشخص است. به طور نمونه برنامه های توسعه ای و یا بسیاری از قوانین مهم تحت سیاستهای کلی نظام و زیر آن تصویب می شود.

وی با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ می شود، اضافه کرد: مجلس، دولت و قوه قضائیه موظف هستند در چارچوب سیاست های کلی نظام حرکت کنند و لازم نیست هر روز و در هر کاری از مقام معظم رهبری اجازه گرفت.

کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری ادامه داد: اگر کسی آقا اجازه باشد به معنای این است که جرات و شجاعت انجام کاری را ندارد و می خواهد نتیجه کار را به گردن دیگران بیندازد. سیاست های کلی نظام مشخص است و نیازی نیست مسئولیت کارهایش را به گردن دیگران بیندازد.

وی افزود: در این 25 سال تجربه حضور در مجلس و امور اجرایی کشور اگر استحصال کنیم مقام معظم رهبری حتی به اندازه انگشتان دست از قدرت ولایت مطلقه استفاده نکرده است. این بزرگوار می خواهد تا مسائل جاری مملکت در چارچوب سیاستهای کلی نظام پیش برود.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا ولایت پذیری خاتمی بیشتر از احمدی نژاد نبوده است، افزود: بله، علیرغم اینکه مجموع تفکرات و مش آقای خاتمی با رهبری یک زاویه ای هم داشت اما زمانیکه مقام معظم رهبری صریح و روشن کاری را می گفتند آقای خاتمی انجام می داد.

هزینه همایش در ورزشگاه آزادی بیش از 40 میلیارد تومان بود

باهنر در پاسخ به سئوالی در مورد همایش دولت در ورزشگاه آزادی با لحنی طنز گونه گفت: شعار زنده باد بهار به شعار زنده باد ناهار تبدیل شد.

وی عنوان کرد: همچنان اعتقاد داریم هزینه برگزاری اینگونه همایش ها بیش از 40 میلیارد تومان است، دولت می تواند تقدیرها را به صورت استانی انجام دهد و اگر نیازی به هدیه هم بود برای آنها ارسال شود نه اینکه 70 هزار نفر را از سراسر کشور با اتوبوس و قطار به تهران بیاوریم.

هاشمی دشمنان قسم خورده دارد/رای منفی هاشمی بالا است

وی در ادامه اظهارداشت: اعتقاد دارم آقای هاشمی دیگر توان و تحرک گذشته را برای کارهای اجرایی کشور ندارد، از سوی دیگر دشمنان قسم خورده ای دارد که سعی در تخریب و حذف او دارند و بهتر می دانم در انتخابات بیشتر نقش مدیریتی را به عهده داشته باشد.

باهنر افزود: در سال 84 هم هاشمی در عین حال که رای بالای مثبت داشت رای منفی بالایی هم داشت و پیشنهاد دادم در انتخابات شرکت نکند امسال هم اعتقاد دارم هاشمی در نقش مدیریتی می تواند کمک بیشتری را به نظام داشته باشد.