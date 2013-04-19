حریم هوایی بوستون هم بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " بی بی سی" ، در ادامه جستجوی گسترده خانه به خانه از سوی پلیس آمریکا برای دستگیری مظنون دوم انفجارهای بوستون، سازمان هوانوردی فدرال مناطقی از حریم هوایی بوستون را هم منطقه بسته اعلام کرد.

همچنین مدت زمان منع رفت و آمد اتوبوس ها، مترو و سرویس های حمل و نقل عمومی در این شهر تمدید شد.

در خبری دیگر عموی مظنونان تایید کرد که دو مظنون برادر و اهل منطقه قفقاز در جنوب روسیه بوده اند که در سال 2002 به آمریکا آمده و در آنجا زندگی می کرده اند.

پیشتر برخی منابع هویت این مظنونان را ترک یا چچنی معرفی کرده بودند.