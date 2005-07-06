۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۹:۱۴

عضو شوراي شهر كرج در گفتگو با "مهر ":

مشكل خيابان هاي كرج با لكه گيري حل نمي شود

خطوط حفاري شده در سطح خيابان هاي كرج مشكلات زيادي را به وجود آورده است كه اين مساله با لكه گيري هاي آسفالت حل نمي شود.

راحيل كيا عضو شوراي اسلامي شهر كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: در دو سال گذشته شاهد لكه گيري هاي آسفالت و خطوط حفاري شده به شكل نامناسب در سطح خيابانهاي شهر كرج بوده ايم كه متأسفانه شهرداري هيچ اقدام مثبتي براي برطرف شدن اين وضعيت انجام نداده است.

 

وي اضافه كرد: شهرداري با به كار گيري پيمانكاران ناتوان به جاي آنكه مشكلات عبور و مرور مردم را حل كند ، موجب افزايش نارضايتي مردم از نا بساماني خيابان ها شده است.

 

كيا تصريح كرد: اين نوع لكه گيري ها كه در گذشته و حال انجام مي شده است به جز اتلاف بودجه عمومي هيچ سود ديگري ندارد و ضروري است اقدامات لازم جهت انجام امور مذكور براساس ضوابط فني و مهندسي انجام شود.

 

وي بر دوباره كاري هاي شهرداري تأكيد كرد و افزود: اين كارها باعث بي اعتمادي مردم نسبت به مسئولين شهري مي شود و نارضايتي هاي آنها را افزايش مي دهد.

کد مطلب 203582

