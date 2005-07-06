مشكل خيابان هاي كرج با لكه گيري حل نمي شود

راحيل كيا عضو شوراي اسلامي شهر كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: در دو سال گذشته شاهد لكه گيري هاي آسفالت و خطوط حفاري شده به شكل نامناسب در سطح خيابانهاي شهر كرج بوده ايم كه متأسفانه شهرداري هيچ اقدام مثبتي براي برطرف شدن اين وضعيت انجام نداده است.

وي اضافه كرد: شهرداري با به كار گيري پيمانكاران ناتوان به جاي آنكه مشكلات عبور و مرور مردم را حل كند ، موجب افزايش نارضايتي مردم از نا بساماني خيابان ها شده است.

كيا تصريح كرد: اين نوع لكه گيري ها كه در گذشته و حال انجام مي شده است به جز اتلاف بودجه عمومي هيچ سود ديگري ندارد و ضروري است اقدامات لازم جهت انجام امور مذكور براساس ضوابط فني و مهندسي انجام شود.

وي بر دوباره كاري هاي شهرداري تأكيد كرد و افزود: اين كارها باعث بي اعتمادي مردم نسبت به مسئولين شهري مي شود و نارضايتي هاي آنها را افزايش مي دهد.