به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل داماش در ورزشگاه عضدی رشت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای کسب سه امتیاز به رشت آمده بودیم و متاسفانه با اینکه در نیمه دوم یک بازیکن بیشتر از تیم داماش داشتیم، به جز یک موقعیت نتوانستیم از سایر فرصت‌های گلزنی خود استفاده کنیم، بنابراین از نتیجه بازی به هیچ وجه راضی نیستم.

وی با تبریک به بازیکنان تیم داماش که در این بازی انگیزه بسیار بالایی داشتند، تاکید کرد: از دهم فروردین به بعد هر چهار روز یک بار یک بازی سنگین داشتیم، در واقع می‌توانم بگویم نحوه برنامه‌ریزی سازمان لیگ کاملا به ضرر منافع تیم سپاهان بوده است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پاسخ به این پرسش که چرا احسان حاج‌صفی را تعویض کردید؟، گفت: حاج صفی تمرکز لازم را نداشت و از آنجایی که ما نیاز به گل زدن و اضافه کردن مهاجم سوم داشتیم مهدی جعفر پورکه از انگیزه بالاتری برخوردار بود را به جای وی وارد زمین کردیم.