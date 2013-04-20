به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سیاسی آگاه اردن با بیان اینکه موضعگیری در قبال بحران سوریه دشوار است، گفت: پس از اعلام آمریکا مبنی بر اعزام 200 سرباز به اردن و همچنین درخواست برای استقرار موشک در مرزهای این کشور، نگرانیها در این باره افزایش یافته است.



این منبع اردنی در گفتگو با روزنامه الخلیج امارات اعلام کرد که کشورش به طور قطعی نخواهد پذیرفت که از مرزهای خود به سوریه ضربه بین الملی وارد کند.



این منبع با اشاره به فشارهای خارجی که بر اردن اعمال می شود، تاکید کرد موضع اردن در برابر سوریه ثابت است و با پناهندگان سوری برخورد بشردوستانه خواهد داشت.

به گفته این منبع، اردن درهر گونه آموزش نظامی و فرستادن سلاح به سوریه که به این کشور خدشه وارد کند، دخالت نخواهد کرد.