به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "شیخ عثمان بطیخ" مفتی تونس از اغوای 16 دختر تونسی با عنوان "جهاد نکاح" و فرستادن آنها به سوریه خبر داد و این موضوع را تجاوز و فساد اخلاقی قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه "جهاد نکاح" یک فساد اخلاقی و نوعی تجاوز است، خاطر نشان کرد: این 16 دختر به سوریه فرستاده شدند تا کسانی که با دولت سوریه می جنگند، از آنها سوء استفاده جنسی کنند.

این نخستین باری است که یک مفتی تونسی از فرستادن دختران این کشور به سوریه با عنوان فریبنده جهاد نکاح خبر می دهد.



یک تروریست به نام ابوزید التونسی که در21 مارس گذشته به این کشور بازگشته بود، در مصاحبه با تلویزیون تونس اذعان کرد که هم اکنون حدود 3500 تونسی علیه دولت سوریه می جنگند و 13 دختر تونسی نیز با هدف جهاد نکاح عازم سوریه شده اند.

خبرها حاکی از این است که محمد العریفی مبلغ عربستان سعودی فتوای فریبنده جهاد نکاح را صادر کرده است.



مفتی تونس در واکنش به انتقال صدها جوان تونسی به سوریه با عنوان دروغین جهاد گفت: سوریه کشور جهاد نیست. زیرا ملت آن مسلمان هستند و مسلمان نیز علیه مسلمان جهاد نمی کند.



وی ضمن محکوم کردن شبکه هایی که جوانان تونسی را به سوریه می فرستند، گفت: این شبکه ها از شرایط معیشتی جوانان تونسی که تحت تاثیر اندیشه سلفی هستند، سوء استفاده کرده و آنها را فریب می دهند تا با عنوان جهاد علیه دولت سوریه بجنگند.



شیخ عثمان بطیخ افزود: فلسطین اشغالی از جمله کشورهایی است که جهاد کردن در آن صحیح است.



از سوی دیگر لطفی بن جدو وزیر کشور تونس روز گذشته از فروپاشی شبکه هایی خبر داد که جوانان تونسی را به سوریه می فرستند تا علیه ارتش سوریه بجنگند.



وی افزود: افرادی که به سوریه می روند، پس از بازگشت با هدف حمایت از ملت تونس تحت نظارت شدید امنیتی قرار می گیرند.

این در حالی است که رسانه ها و مخالفان تونسی، دولت قطر را مسئول فرستادن جوانان تونسی به سوریه می دانند.



این رسانه ها در ادامه گزارش دادند شبکه هایی که جوانان تونس را به سوریه اعزام می کنند، در ازای فرستادن هر جوان تونسی 3000 دلار دریافت می کنند.



به گزارش این رسانه ها، شماری از جمعیتهای حقوقی و خیریه نیز در این جریان دخالت داشته اند و از دولت قطر مبالغ هنگفتی را برای حمایت از فعالیتهای خود دریافت می کرده اند.