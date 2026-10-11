به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهدای ۲۳۰ فقره سند مالکیت مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اظهار کرد: با صدور این اسناد، عملیات حد نگاری و تثبیت مالکیت شهرک‌های صنعتی استان سمنان به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری در تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت اراضی و املاک افزود: تکمیل فرایند ثبت رسمی و صدور اسناد مالکیت، نقش مهمی در سامان‌دهی وضعیت حقوقی اراضی، کاهش اختلافات ملکی و افزایش شفافیت در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت اراضی صنعتی بیان کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی شهرک‌های صنعتی، زمینه اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و می‌تواند در تسهیل اجرای طرح‌های توسعه ای و برنامه‌ریزی برای گسترش زیرساخت‌های تولیدی موثر باشد.

اکبری همچنین توسعه نظام جامع حدنگار و تثبیت مالکیت املاک را از اقدامات مهم در ارتقای امنیت حقوقی دانست و بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و ثبتی برای تکمیل فرایندهای مرتبط با ثبت رسمی اموال غیرمنقول تأکید کرد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک صنعتی و فراهم کردن بستر حقوقی مناسب‌تر برای فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان به شمار می‌رود.