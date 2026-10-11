رسانه ابزاری برای ارتقای آگاهی حقوقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در بازدید از شعبه مطبوعات شورای حل اختلاف مرکز استان، بر نقش رسانه‌ها در ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان، پیشگیری از جرم، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شفافیت در عملکرد دستگاه قضائی تأکید کرد.

رسانه؛ ابزاری برای ارتقای آگاهی حقوقی

وی با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاه قضائی و مطبوعات اظهار کرد: رسانه‌ها با تبیین و ساده‌سازی مفاهیم حقوقی می‌توانند به افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق و تکالیف شهروندان کمک کنند.

وی افزود: وظیفه دستگاه قضائی تنها اجرای قانون نیست، بلکه پیشگیری از بروز مشکلات و تخلفات نیز از اهداف مهم این مجموعه به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش عمومی، نقش مؤثری در آگاه‌سازی شهروندان پیش از مواجهه با مسائل حقوقی ایفا کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: معرفی راهکارهای قانونی حل اختلاف از طریق رسانه‌ها می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از طولانی شدن دعاوی کمک کند.

ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه

علی‌محمدی با اشاره به اهمیت فعالیت شورای حل اختلاف تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان مردم و نهادهای حل اختلاف باشند و با معرفی ظرفیت شوراها و نقش صلح‌یاران، زمینه گسترش فرهنگ گفت‌وگو، صلح و سازش را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: تقویت این فرهنگ می‌تواند به حل سریع‌تر و مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش مراجعه به فرایندهای طولانی دادرسی کمک کند.

شفافیت در اطلاع‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق درباره فعالیت‌های قضائی را از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: شفافیت تنها به انتشار اخبار محدود نمی‌شود، بلکه آگاهی شهروندان از عملکرد نهادهای قضائی و اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق مردم را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: حمایت از مطبوعاتی که با رویکرد حقیقت‌محور به اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی می‌پردازند، می‌تواند به تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه قضائی کمک کند.

قدردانی از رویکرد تعاملی دادگستری با مطبوعات

در پایان این بازدید، محمد مهران‌نژاد، سردبیر روزنامه صدای ملت، از رویکرد تعاملی رئیس‌کل دادگستری لرستان قدردانی کرد و از مدیریت روابط عمومی و رسانه این مجموعه نیز قدردانی به عمل آورد.

وی با اشاره به تحولات تعاملات رسانه‌ای در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: گسترش ارتباط با مطبوعات و فراهم شدن امکان تعامل بیشتر رسانه‌ها با دادگستری، زمینه مناسبی برای ارتقای شفافیت و افزایش آگاهی‌های حقوقی در جامعه ایجاد کرده است.