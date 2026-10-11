به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و الشمال قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف هم می روند.

روزنامه الرایه قطر در رابطه با تیم الشمال نوشت: الشمال تنها نماینده قطر بود که در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا به نتیجه‌ای مثبت دست یافت. این تیم اکنون امیدوار است با پیروزی مقابل تراکتور ایران در مسقط، نخستین برد خود را در این رقابت‌ها جشن بگیرد.

الشمال در دیدار نخست خود مقابل الاتحاد عربستان نمایش خوبی داشت و پس از آنکه با گل بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری، پیش افتاد، تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت؛ اما در نهایت در دقیقه چهارم وقت‌های تلف‌شده گل تساوی را دریافت کرد تا پیروزی را از دست بدهد.

تیم تحت هدایت داوید براتس، سرمربی اسپانیایی، همچنین باید شکست سنگین چهار بر صفر برابر الدحیل در هفته پنجم لیگ ستارگان بانک دوحه را پشت سر بگذارد. افت عملکرد الشمال در نیم ساعت پایانی آن مسابقه، زمینه‌ساز این شکست شد؛ نتیجه‌ای که با توجه به نمایش این تیم در بخش‌هایی از مسابقه و جایگاهش به‌عنوان نایب‌قهرمان فصل گذشته لیگ داخلی، بازتاب‌دهنده تمام توانایی‌های آن نبود.

انتظار می‌رود ریاض محرز ستاره الجزایری که به‌تازگی به الشمال پیوسته به ترکیب این تیم اضافه شود. محرز با منچسترسیتی انگلیس قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و در دو دوره گذشته لیگ نخبگان آسیا نیز همراه با الاهلی عربستان به عنوان قهرمانی دست یافته است.

علاوه بر او، بغداد بونجاح که به دلیل محرومیت دیدار مقابل الدحیل را از دست داد، الکس کویادو، بازیکن اسپانیایی، و وسلی سعید، بازیکن فرانسوی، از دیگر مهره‌های تأثیرگذار الشمال به شمار می‌روند.