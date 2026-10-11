  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

ابراز امیدواری قطری‌ها به حضور ستاره الجزایری مقابل تراکتور

ابراز امیدواری قطری‌ها به حضور ستاره الجزایری مقابل تراکتور

رسانه قطری ابراز امیدواری کرد که سرمربی تیم فوتبال الشمال از ریاض محرز در بازی با تراکتور استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و الشمال قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف هم می روند.

روزنامه الرایه قطر در رابطه با تیم الشمال نوشت: الشمال تنها نماینده قطر بود که در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا به نتیجه‌ای مثبت دست یافت. این تیم اکنون امیدوار است با پیروزی مقابل تراکتور ایران در مسقط، نخستین برد خود را در این رقابت‌ها جشن بگیرد.

الشمال در دیدار نخست خود مقابل الاتحاد عربستان نمایش خوبی داشت و پس از آنکه با گل بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری، پیش افتاد، تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت؛ اما در نهایت در دقیقه چهارم وقت‌های تلف‌شده گل تساوی را دریافت کرد تا پیروزی را از دست بدهد.

تیم تحت هدایت داوید براتس، سرمربی اسپانیایی، همچنین باید شکست سنگین چهار بر صفر برابر الدحیل در هفته پنجم لیگ ستارگان بانک دوحه را پشت سر بگذارد. افت عملکرد الشمال در نیم ساعت پایانی آن مسابقه، زمینه‌ساز این شکست شد؛ نتیجه‌ای که با توجه به نمایش این تیم در بخش‌هایی از مسابقه و جایگاهش به‌عنوان نایب‌قهرمان فصل گذشته لیگ داخلی، بازتاب‌دهنده تمام توانایی‌های آن نبود.

انتظار می‌رود ریاض محرز ستاره الجزایری که به‌تازگی به الشمال پیوسته به ترکیب این تیم اضافه شود. محرز با منچسترسیتی انگلیس قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و در دو دوره گذشته لیگ نخبگان آسیا نیز همراه با الاهلی عربستان به عنوان قهرمانی دست یافته است.

علاوه بر او، بغداد بونجاح که به دلیل محرومیت دیدار مقابل الدحیل را از دست داد، الکس کویادو، بازیکن اسپانیایی، و وسلی سعید، بازیکن فرانسوی، از دیگر مهره‌های تأثیرگذار الشمال به شمار می‌روند.

کد مطلب 6974545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها