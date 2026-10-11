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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

ضرورت رویکرد هدفمند برای توسعه اشتغال زنان در استان کرمان

ضرورت رویکرد هدفمند برای توسعه اشتغال زنان در استان کرمان

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: ظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال زنان در استان کرمان وجود دارد و باید با رویکردی هدفمند، زمینه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی حوزه بانوان با محوریت تشکیل کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری زنان ذیل کارگروه اشتغال و کارآفرینی استان، پایین بودن آمار اشتغال بانوان در کرمان را از جمله چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: نگاه سنتی به اشتغال زنان و فصلی بودن برخی مشاغل در شهرستان‌های استان، از عوامل مؤثر بر پایین بودن شاخص اشتغال بانوان است.

وی افزود: برای حفظ فرصت‌های شغلی و ارتقای جایگاه استان کرمان در شاخص‌های اشتغال، باید برنامه‌هایی متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان طراحی و اجرا شود.

سالاری، با تأکید بر اهمیت مشاغل خرد و خانگی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ ویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بانوان، فرصت‌های قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال در استان فراهم می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه توسعه اشتغال بانوان نیازمند تغییر نگرش و بازنگری در شیوه‌های حمایت است، اظهار کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال زنان در استان وجود دارد و باید با رویکردی هدفمند، زمینه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

وی فعال‌سازی بازار فروش محصولات بانوان را نخستین اقدام در مسیر توسعه اشتغال این حوزه دانست و گفت: به‌جای تمرکز صرف بر پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، باید بازار خرید محصولات تولیدی بانوان را فعال کنیم و امکان اختصاص تسهیلات به خریداران این محصولات را مورد توجه قرار دهیم.

سالاری، تأکید کرد: در این رویکرد، حمایت مالی باید به‌ گونه‌ای طراحی شود که تقاضا برای محصولات تولیدی بانوان افزایش یابد و فروش تولیدات، به ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی کمک کند. تحقق این هدف نیز مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و طراحی سازوکارهای اجرایی مناسب است.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اولویت‌دار به مسائل بانوان تصریح کرد: حوزه بانوان نباید صرفاً به‌عنوان ساختاری جداگانه دیده شود، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد مهم در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و چالش‌های این حوزه بر اساس راهبردهای مشخص و با تعریف جایگاه مناسب در برنامه‌های اقتصادی دنبال شود.

کد مطلب 6974618

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