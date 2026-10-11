ضرورت رویکرد هدفمند برای توسعه اشتغال زنان در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی حوزه بانوان با محوریت تشکیل کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری زنان ذیل کارگروه اشتغال و کارآفرینی استان، پایین بودن آمار اشتغال بانوان در کرمان را از جمله چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: نگاه سنتی به اشتغال زنان و فصلی بودن برخی مشاغل در شهرستان‌های استان، از عوامل مؤثر بر پایین بودن شاخص اشتغال بانوان است.

وی افزود: برای حفظ فرصت‌های شغلی و ارتقای جایگاه استان کرمان در شاخص‌های اشتغال، باید برنامه‌هایی متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان طراحی و اجرا شود.

سالاری، با تأکید بر اهمیت مشاغل خرد و خانگی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ ویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بانوان، فرصت‌های قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال در استان فراهم می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه توسعه اشتغال بانوان نیازمند تغییر نگرش و بازنگری در شیوه‌های حمایت است، اظهار کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال زنان در استان وجود دارد و باید با رویکردی هدفمند، زمینه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

وی فعال‌سازی بازار فروش محصولات بانوان را نخستین اقدام در مسیر توسعه اشتغال این حوزه دانست و گفت: به‌جای تمرکز صرف بر پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، باید بازار خرید محصولات تولیدی بانوان را فعال کنیم و امکان اختصاص تسهیلات به خریداران این محصولات را مورد توجه قرار دهیم.

سالاری، تأکید کرد: در این رویکرد، حمایت مالی باید به‌ گونه‌ای طراحی شود که تقاضا برای محصولات تولیدی بانوان افزایش یابد و فروش تولیدات، به ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی کمک کند. تحقق این هدف نیز مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و طراحی سازوکارهای اجرایی مناسب است.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اولویت‌دار به مسائل بانوان تصریح کرد: حوزه بانوان نباید صرفاً به‌عنوان ساختاری جداگانه دیده شود، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد مهم در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و چالش‌های این حوزه بر اساس راهبردهای مشخص و با تعریف جایگاه مناسب در برنامه‌های اقتصادی دنبال شود.