فریدون فرهودی فیلمنامه‌نویس و کارگردان تلویزیون درباره صفحه جعلی که به نام او در فیسبوک ایجاد شده است به خبرنگار مهر گفت: این وضعیت نگران‌کننده است. هر کسی این صفحه را راه‌اندازی کرده، قصدی جز ایجاد مزاحمت ندارد. جالب اینکه من حتی از اینترنت استفاده نمی‌کنم و این وادی را دوست ندارم بنابراین شخص دیگری مرا از این موضوع مطلع کرد که برایم ناخوشایند بود.

وی ادامه داد: ایجاد این صفحات و ارائه اطلاعاتی که به آثار من مربوط می‌شود افراد را دچار سوءتفاهم می‌کند. از سوی دیگر زمینه را برای کنجکاوی در زندگی شخصی انسان فراهم می‌کند. من از طریق خبرگزاری مهر از دوستان و آشنایان دور و نزدیک می‌خواهم فریب گرداننده این صفحه را نخورند.

کارگردان فیلم تلویزیونی "روز پنجم" تصریح کرد: این فرد از این طریق دنبال جستجو در زندگی شخصی من است تا در تماس با دوستان و آشنایان اطلاعاتی از زندگی حرفه‌ای و شخصی‌ام بیابد.

فرهودی حفظ حریم شخصی اجتماعی و حرفه‌ای را حق هر انسان دانست و به طرح این سوالات پرداخت که "چرا فردی به من تحمیل می‌کند که من باید در فیسبوک باشم؟ چرا باید او از طریق ارتباط با نزدیکانی که تصور کرده‌اند این صفحه واقعا برای من است، عکس‌های کاری یا خانوادگی من را در فضای مجازی منتشر کند؟"

وی اذعان کرد: این تصاویر مورد خاصی هم ندارند اما بی شک هر انسانی دلش نمی‌خواهد روابط شخصی و خانوادگی او علنی شود. حریم شخصی هر کس باید محترم باشد.

این کارگردان در واکنش به طرح این موضوع که چرا این اتفاقات اینقدر شایع شده و صفحات کاذب بازیگران معروف به ویژه بازیگران خانم را در فیسبوک می‌بینیم، یادآور شد: انسان به این وسیله بی‌دفاع می‌ماند. یاد نمایش "گوشه گیران آلتونا" می‌افتم که یکی از شخصیت‌ها می‌گوید ما انسان‌ها در دادگاه‌های آینده بی دفاع هستیم. او می‌گوید: من از انسان قرن خودم دفاع می‌کنم. ما در آینده درباره هویتی که از ما ساخته‌اند بی‌دفاع هستیم.