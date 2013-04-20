به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه روسیا الیوم، روز گذشته نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات مردم این کشور را بشدت سرکوب کردند.

منابع بحرینی گزارش دادند که پلیس در شهر منامه برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گازهای اشک آور استفاده کرده است.



این تظاهرات در راستای فعالیتهای انقلابیون بحرینی همزمان با آغاز مسابقات فرمول یک برگزار شد تا از حضور گسترده رسانه ها در این مسابقات استفاده کنند و پیام خود را به جهانیان برسانند.



نیروهای امنیتی همچنین ایست بازرسی را در چهارراه های اصلی شهر به ویژه راههای منتهی به پیست اتومبیلرانی احداث کردند. شمار بسیاری از زره پوشها در امتداد راه ارتباطی منامه و این پیست متمرکز شده اند.

از سوی دیگر مقامات رژیم آل خلیفه نیز از اخراج 3 خبرنگار در پایگاه خبری انگلیسی "آی تی وی" خبر دادند.



به گفته این مقامات، عامل اخراج این افراد اقدام بر خلاف قوانین بحرین در پوشش دادن نا آرامیهایی بوده که به دور از پیست الصخیر واقع در جنوب منامه رخ داده است.

سخنگوی این پایگاه خبری گفت: پنج نفر از این گروه که مجوز فعالیت را برای تصویربرداری اخذ کرده بودند، توسط پلیس بحرین بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.