گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط بحرین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که یکی از بارزترین نمونه های نقض حقوق بشر در بحرین بازداشت افراد معترض به اتهامات مبهم است که در برخی موارد منجر به شکنجه این افراد تحت بازداشت می شود.



این موضوع در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در سال 2012 در بحرین بوده است.



از سوی دیگر خلیل المرزوق از رهبران جمعیت الوفاق تاکید کرد: در راستای گفتگوی ملی کنونی هیچ گونه مذاکره محرمانه ای میان مخالفان و رژیم صورت نگرفته است.



وی در یک کنفرانس مطبوعاتی با رهبران سایر جمعیتهای سیاسی که روز گذشته برگزار شد، افزود: نظام حاکم گفتگو را به صورت ناقص مطرح کرده است تا مخالفان آن را نپذیرند. سپس به همه بگوید که مخالفان گفتگو را نپذیرفته اند.



المرزوق افزود: رژیم حاکم نمی خواهد این گفتگوها ادامه پیدا کند و طرفهای دیگر نیز از رژیم می خواهند که ما را از گفتگوها خارج کند. این در حالی است که مخالفان جایگزینهایی را برای موارد مورد اختلاف ارائه کرده اند.