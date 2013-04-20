به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه منتدی البحرین لحقوق الانسان گزارش داد: نظامیان رژیم در کمتر از سیزده دقیقه از 280 گلوله گاز سمی علیه منازل مردم در منطقه کرزکان استفاده کرده اند.

پایگاه مذکور از حمله مزدوران آل خلیفه به مردم و ضرب و شتم جوانان در این منطقه خبر داد.

از سوی دیگر این جمعیت حقوق بشری بیان کرد: رژیم بحرین به بازداشت گسترده مردم ادامه می دهد و در اقدامی مغایر با ماده 25 قانون اساسی بحرین به یورش به منازل ادامه می دهد و مردم را بازداشت می کند.

در این بیانیه آمده است : حدود 32 منطقه در معرض یورش قرار گرفته است و نظامیان رژیم از گازهای سمی و سلاح ممنوعه ساچمه ای استفاده می کنند.

این جمعیت حقوق بشری بیان کرد: شکنجه بازداشت شدگان و دادگاههای ظالمانه علیه 43 فعال ادامه دارد و رژیم توجهی به مبادی حقوق بشر و توصیه های بین المللی در این باره ندارد.