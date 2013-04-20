به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز پس از انداختن رای خود به صندوق در انتخابات شوراهای استانی در هتل الرشید بغداد درباره منحرف شدن روند انتخابات شوراهای استانی هشدار داد چرا که این امر عراق را به تاریکی سوق خواهد داد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما امیدواریم انتخابات به صورت شفاف و سالم و به دور از هر گونه حاشیه ای برگزار شود چرا که در غیر این صورت عراق وارد مرحله حساس و خطرناکی خواهد شد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه سخنان خود مشارکت گسترده مردم در نخستین انتخابات پس از خروج نیروهای بیگانه از عراق را خواستار شد. انتخابات شوراهای استانی عراق از صبح امروز در 13 استان این کشور آغاز شده است. بیش از 60 هزار ناظر داخلی روند نظارت بر انتخابات را برعهده دارند.