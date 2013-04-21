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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سعدی پیش‌قراول غزل عاشقانه است

سعدی پیش‌قراول غزل عاشقانه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاد ادبیات کرمانشاهی گفت: سعدی یکی از بزرگان ادب است که با خلق آثار جاودان و ماندگاری چون بوستان، گلستان و دیوان غزلیات و قصاید و.... منحصر به فرد بوده و می توان او را پیش‌قراول غزل عاشقانه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر،  اول اردیبهشت، روزی است که با نام سعدی شیرازی مزین شده است. سعدی در میان اهل ادب آنقدر مورد احترام بوده و هست که به وی لقب استاد سخن داده‌اند.

شعر معروف‌ سعدی بر سر در سازمان ملل که "بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوى بدرد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار" آنقدر خوب بیان شده  که دیگر مهم نیست چه کسی و کجا آن را سروده است. وی حتی با همین دو بیت هم به ابدیتِ اذهان زمینیان پیوسته است.

وی شاعر قرن هفتم هجری بوده و بسیار سفر کرده و نصایح و کتاب‌هایش را در طول سفرهایش نوشته است.

دکتر عبدالرضا رادفر در خصوص سعدی به خبرنگار مهر گفت: سعدی یکی از بزرگان پهنای ادب است که هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ تنوع نگاه و خلق آثار جاودان و ماندگاری چون بوستان، گلستان و دیوان غزلیات و قصاید و... از جمله کسانی به شمار می آید  که شایسته تقدیر و بزرگداشت است.

وی افزود: زبان فاخر ، نوع نگارش و وجود موضوعات زندگی انسان ها به طرز شگفت و به روز از جمله ویژگی های تمایز و ماندگاری آثار سعدی است. 

این استاد ادبیات ادامه داد: در حقیقت موضوعات بزرگ هستی‌شناسانه، جامعه‌شناسی و... از جمله دلایلی است که باعث شده سعدی زنده، پویا و اثربخش باشد.

وی گفت: در آثار به جا مانده از سعدی موضوعاتی چون عشق، دوستی، صلح، حمایت فرودستان، خدا، زیبایی، سفرو جوانی نصیحت و پند ‌و اندرز که چاشنی همه‌ی موضوعات است به ویژه روایت گلستان و بوستان وجود دارد.

استاد ادبیات کرمانشاهی افزود: از طرف دیگر سعدی پیش‌قراول غزل عاشقانه است، به گونه‌ای که نوع لطافت عاشقانگی غزل به صورت کلی در غزلیات عاشقانه‌ی او قابل لمس و دید است و می‌توان چار‌چوب‌های آن را به عنوان یک اصل در ارتباط با غزل عاشقانه معرفی کرد.

رادفر ادامه داد: سعدی شاعری جامعه‌شناس، انسان‌شناس و عاشق و بهره‌مند از موهبت هنر عشق شعر و ظرایف زبانی است.

این استاد ادبیات دانشگاه در پایان جوانان را تشویق به خواندن آثار سعدی کرد و گفت:  آثار سعدی دارای ویژگی های مردمی، انسان‌شناسی و ... است که می تواند تا حد زیادی زندگی و مهارت های آن را به ما بیاموزد.

وی افزود: باید هر تحصیل کرده‌ و هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن دارد از کتاب‌های سعدی بخواند تا به دریای آرامش سعدی و مهرورزی او دست‌یابد.

و ی تصریح کرد: مهم‌تر از همه موضوعاتی است که سعدی در بوستان و گلستان به آن اشاره داشته و هر روز بیش از پیش قابل لمس است.

لازم به ذکر است، از سعدی آثار بسیاری در نظم و نثر به جای مانده است که از آن جمله این آثار می توان به   بوستان، کتابی‌ منظوم در اخلاق، گلستان: کتابی به نثر مسجع، دیوان اشعار: شامل غزلیات و قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیع‌بند و غیره (به فارسی) و چندین قصیده و غزل عربی، صاحبیه: مجموعه چند قطعه فارسی و عربی‌ که سعدی در ستایش شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، وزیر اتابکان سروده‌است، قصاید سعدی: قصاید عربی سعدی حدود هفتصد بیت است که بیشتر محتوای آن غنا، مدح، اندرز و مرثیه‌است، قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاهان آمده‌است، مراثی سعدی: قصاید بلند سعدی که بیشتر آن در رثای آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله سروده شده‌است و در آن هلاکوخان مغول را به خاطر قتل خلیفه عباسی نکوهش کرده‌است اشاره کرد.

سعدی چند چکامه نیز در رثای برخی اتابکان فارس و وزرای ایشان سروده‌ که از آن جمله می توان به  مفردات سعدی: مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطه با پند و اخلاق است، کتاب نصیحةالملوک، رساله ای در شرح در عقل و عشق،  الجواب که در تربیت یکی از ملوک گوید، مجالس پنجگانه و هزلیات سعدی اشاره کرد.

کد مطلب 2036423

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