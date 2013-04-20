به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که امروز یکشنبه در ورزشگاه ایندیرا گاندی شهر دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار می‌شود، محمد طهماسبی‌زاده در وزن 55 کیلوگرم در دور نخست مقابل سعید مظفر مودینوف از تاجیکستان در وقت اول با نتیجه صفر بر 1 مسابقه را واگذار کرد اما در وقت دوم با نتیجه 7 بریک و در نهایت با ضربه فنی کشتی را با پیروزی پایان برد. وی در دور دوم به مصاف برنده دیدار کشتی گیران ژاپن و ازبکستان می‌رود.

حسن مرادقلی در وزن 60 کیلوگرم مقابل حریف تایلندی خود سیری فونگ چامپاخان روی تشک رفت که در وقت اول با نتیجه 6 بر صفر و در وقت دوم با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. حسن مرادقلی در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیران کره‌‍شمالی و هندوستان مسابقه می‌دهد.

کشتی گیران ایران که نخستین حضور خود در مسابقه‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا را تجربه می‌کنند، از ظهر امروز (شنبه) در ورزشگاه ایندیرا گاندی شهر دهلی نو پایتخت هندوستان به مصاف حریفان خود رفته‌اند.

مسابقه‌های پنج وزن دیگر در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.