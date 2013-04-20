فرهاد احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان گفت: در حال حاضر مذاکرات تامین منابع مالی این پروژه عظیم پالایشگاهی در حال انجام است و پش بینی می شود به زودی قرارداد مالی طرح تثبیت پالایشگاه آبادان امضا شود.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بار مالی قرارداد جدید نفتی را حدود 2.6 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: قرار است چینی ها 85 درصد در این طرح پالایشگاهی مشارکت داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امسال دو پروژه جدید پالایشگاهی و بندر صادراتی فرآورده های نفتی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان و طرح توسعه پایانه نفتی بندر صادراتی ماهشهر باید در نیمه دوم سال جاری راه اندازی شود.

وی مهمترین عامل تاخیر در ساخت و راه اندازی این دو طرح نفتی را عدم تامین به موقع منابع مالی اعلام کرد و یادآور شد: همچنین در هر یک از این پروژه ها یکسری کارهای اضافی به شرح اولیه قرارداد اضافه شده است که این موضوع افزایش زمان اجرا را هم به همراه داشته است.

احمدی با یادآوری اینکه برای تامین منابع مالی طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس به حدود 150 میلیون یورو منابع مالی نیاز است، تبیین کرد: علاوه بر این اجرای 8 طرح جدید پالایشگاهی و ساخت خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی هم در سال 92 در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به اجرای طرح تثبیت پالایشگاه آبادان به ظرفیت 210 هزار بشکه، پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا، پالایشگاه 120 هزار بشکه ای پارس و پالایشگاه 150 هزار بشکه نفت شهریار تبیین کرد: علاوه بر ساخت این پالایشگاهها احداث خط لوله تبریز- خوی- ارومیه ، خط لوله نفت تنگ فنی کرمانشاه و مراکز انتقال نفت ماهشهر به آبادان هم اجرایی خواهند شد.