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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

سند مالکیت اراضی پارک جنگلی بنک پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی صادر شد

سند مالکیت اراضی پارک جنگلی بنک پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی صادر شد

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر از صدور و تحویل سند مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی پارک جنگلی شهر بنک پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در آیین تحویل سند مالکیت اراضی پارک جنگلی شهر بنک که با حضور فرماندار شهرستان کنگان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در استان بوشهر، تعیین تکلیف اراضی و املاکی است که سال‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند و این وضعیت، موجبات تضییع حقوق مردم و کندی توسعه در مناطق را فراهم آورده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه پارک جنگلی شهر بنک یکی از مطالبات به‌حق و دیرینه شهروندان این منطقه بوده است، افزود: متأسفانه این پروژه به دلیل برخی پیچیدگی‌های ثبتی و قانونی، بالغ بر ۱۵ سال راکد مانده بود که با ورود میدانی دادگستری و پیگیری‌های مجدانه فرماندار شهرستان کنگان، موانع موجود شناسایی و با صدور دستورات ویژه قضایی، گره‌های کور این پرونده باز شد.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، تصریح کرد: صدور این سند، نتیجه یک کار تیمی و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و در همین راستا، باید از پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه فرماندار شهرستان کنگان که نقش مهمی در تسهیل این فرآیند داشتند، تشکر کنم.

مهرانگیز همچنین با اشاره به نقش اداره ثبت اسناد و املاک در تحقق این مهم، افزود: از اقدامات جهادی و نگاه دقیق بزرگمهر، مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، و همچنین تلاش‌های صادقانه ریاست و کارکنان سخت‌کوش واحد ثبتی شهرستان کنگان که با رویکرد حل مسئله و بدون فوت وقت، فرآیند صدور سند این اراضی ۱۵ هکتاری را به سرانجام رساندند، قدردانی ویژه دارم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با تمام توان در کنار خادمان مردم ایستاده است و هر کجا که منافع عمومی و حقوق مردم مطرح باشد، با رویکرد حمایتی و نظارتی خود، موانع اداری را مرتفع خواهد ساخت ،این تثبیت مالکیت اراضی عمومی، گامی بلند در جهت جلوگیری از تعرض به بیت‌المال و ایجاد فضای سبز پایدار برای مردم عزیز شهر بنک است.

کد مطلب 6975379

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