به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی مدعی شد بر اساس اطلاعات امنیتی موجود، پیش از انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر جنگی با ایران پیش‌بینی نمی‌شود و بنیامین نتانیاهو را به بهره‌برداری انتخاباتی از احتمال جنگ متهم کرد.

لاپید روز دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو محلی «۱۰۳ اف‌ام» از نحوه مدیریت تهدیدهای امنیتی از سوی نتانیاهو انتقاد کرد و گفت نخست‌وزیر می‌تواند با هشدار درباره حمله تروریستی قریب‌الوقوع یا جنگ با ایران، فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: اینکه چنین کاری به سود اسرائیل است یا نه، پرسشی است که رأی‌دهندگان باید از خود بپرسند.

لاپید که به‌عنوان رئیس اپوزیسیون در جریان تحولات امنیتی و نظامی مهم از سوی نتانیاهو قرار می‌گیرد، ادعا کرد اطلاعاتی که در اختیار دارد، نشان نمی‌دهد اسرائیل پیش از انتخابات وارد جنگ با ایران شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نتانیاهو شامگاه یکشنبه نشست امنیتی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد. او همچنین ۲۹ سپتامبر مدعی شده بود که دشمنان اسرائیل ممکن است پیش از انتخابات دست به حمله بزنند؛ هشداری که لاپید آن را تلاشی برای ایجاد ترس با اهداف سیاسی دانسته بود.