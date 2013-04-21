توسعه روستاهای لرستان در گرو شوراهای کارآمد/ روستائیان جدی تر به میدان بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، گاه مشاهده می شود که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با آن شور و حرارتی که در شهرها پیگیری می شود در برخی روستاها مورد توجه جدی قرار نمی گیرد در حالیکه به نظر می رسد اهمیت این انتخابات در روستاها را بتوان هم سطح شهرها دانست چرا که لازمه داشتن شهرهایی آباد، روستاهایی آباد است و تاثیر این دو بر یکدیگر در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... قابل انکار نیست.

زمینه سازی برای فراهم آوردن شرایط مطلوب مدیریتی در روستاها با انتخاب شوراهای کارآمد و در نتیجه دهیاران مدیر و مدبر می تواند زمینه توسعه روستاها در ابعاد مختلف و در نتیجه کاهش مهاجرت به شهرها را فراهم سازد، موضوعی که نباید آن را از نظر دور داشت.

این در حالیست که در سيستم مديريتي كشور، مديريت روستاها به شوراها و دهياري ها سپرده شده است و مديريت روستايي در فرايند توسعه روستايي يكپارچه و پايدار نقش اساسي دارد که با این تفاسیر نقش شوراهای اسلامی روستا بیش از پیش روشن می شود.

تشكيل شوراهاي اسلامي در نواحي روستايي علاوه بر اینکه اقدامي بسيار موثر در فرايند مردم سالاري و مشاركت مردم در سرنوشت خويش محسوب مي شود، موجب می شود در نواحي روستايي كه پیش از ایجاد این ساز و کار دارای خلا مديريت بودند این خلا رفع شود.

با این تفاسیر به نظر کارشناسان و متخصصان امر تشكيل شوراها و به تبع آن تاسيس دهياري در روستاها حتی اهميت بسيار بيشتري نسبت به نواحي شهري دارد، چرا كه شوراها می توانند خلا مديريت در روستاها را پر كنند.

شوراهاي اسلامي به عنوان يك نهاد قانون گذاري در مقياس كوچك و محلي مي توانند كمبودهاي موجود در روستاها را به خوبي شناخته و نسبت به رفع آنها برنامه ريزي کنند و حتي در انعكاس موانع و مشكلات توسعه روستاي مربوطه را به شوراي بخش موثر باشند تا تصميم گيري هاي لازم راجع به اين مشكلات در رده هاي بالاي مديريتي انجام گيرد.

به هر روی در آستانه چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظر می رسد روستائیان با آشنایی هر چه بیشتر نسبت به جایگاه و وظایف شوراهای روستا و همچنین دهیاران باید حضور جدی تری در راستای تشکیل شورایی کارآمد داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک به هزار و 565 روستای بالای 20 خانوار لرستان واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.

حسن شریعت نژاد با دعوت از همه روستائیان واجد شرایط برای حضور در انتخابات عنوان کرد: قانونگذار برای روستاهای بالای 20 خانوار و حتی عشایر کوچ رو واجد شرایط، قائل به تشکیل شوراهای اسلامی روستا شده که این امر باید به عنوان یک ظرفیت مهم مورد توجه روستائیان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه روستاها در ابعاد مختلف نیازمند تشکیل شوراهای توانمند است، بیان داشت: شوراهای روستا و دهیاران نقش مهمی در جذب اعتبارات و همچنین توسعه خدمات در روستاها دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان مشارکت بیشتر روستائیان را منجر به ایجاد فضایی رقابتی برای انتخاب بهترین ها برای حضور در شوراها دانست و بیان داشت: این امر می تواند به تشکیل شوراهای پیگیر و کارآمد کمک کند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه تشکیل شوراهای روستا و انتخاب دهیاران کمک به تسریع در انتقال هر چه بیشتر مشکلات روستا و پیگیری برای رفع آنها است، یادآور شد: امیدواریم در این دوره از انتخابات روستائیان با مشارکت هر چه بیشتر زمینه تشکیل شوراهای اسلامی را در همه روستاهای بالای 20 خانوار استان فراهم سازند.

وی با بیان اینکه قانونگذار شرایط را برای حضور روستائیان به عنوان کاندیدا در انتخابات تسهیل کرده است، افزود: در روستاهای زیر هزار و 500 نفر(200 خانوار) باید کاندیداها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و در روستاهای بالای 1500 نفر با مدرک دیپلم ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.

به هر روی امید می رود با توجه به وجود ظرفیتی به نام شوراهای روستا، روستائیان نیز با احساس مسئولیت هر چه بیشتر و پررنگ تر کردن حضور در این میدان زمینه تشکیل شوراهای کارآمد و در نتیجه توسعه روستاهای استان در ابعاد مختلف را فراهم سازند.