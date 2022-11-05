به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه و اتصاب بخشدار جدید بخش مرکزی اردبیل با بیان اینکه عمران و آبادانی روستاها یکی از اولویت‌ها مهم دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: زیرساخت‌های خدمات‌دهی در مناطق محروم و روستاها باید توسعه یابد چرا که عمران و آبادانی روستاها، ماندگاری جمعیت در این مناطق، افزایش رضایتمندی مردم و همچنین تداوم روند تولید در روستاها را به دنبال خواهد داشت.

وی بر توسعه بخش‌های شهرستان اردبیل در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: در این زمینه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اجرا می‌شود.

فرماندار شهرستان اردبیل بیان کرد: پیگیری و تحقق مطالبات مردم در بخش‌های مختلف باید در دستور کار قرار گیرد و باید در این زمینه اقدامات عملی انجام شود.

اعتماد اعجازی همچنین به مشکلات تأمین آب شرب و هزینه بالای نگهداری شبکه در روستاها اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای بخش مرکزی شهرستان اردبیل مردم باید در مدیریت آب مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور فرماندار اردبیل، «ایرج فتحی‌جلفا» به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان اردبیل معرفی شد و از تلاش‌های «شهرام نقد علیزاده» سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان اردبیل قدردانی شد.