محمد امین رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز 26 فروردین تا اول اردیبهشت ماه سالجاری به مدت هفت روز، ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در استان لرستان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود ثبت نام داوطلبان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه در فرمانداریها و بخشداریها صورت گیرد که این زمان تمدید شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان ادامه داد: در این راستا فرمانداریها و بخشداریهای استان طی امروز شنبه و فردا یکشنبه تا ساعت 20 شب آماده ثبت نام از داوطلبان هستند.

رضوانی با تاکید بر ضرورت تسریع در انجام مراحل ثبت نام در انتخابات توسط متقاضیان عنوان کرد: داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کار ثبت نام را به لحظات آخر موکول نکنند.

وی همچنین یادآور شد: داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي تيره هاي عشايري كوچ روي بالاي 20 خانوار نیز مي توانند با همراه داشتن مدارك لازم به بخشداري كه خرداد ماه در محدوده استحفاظي آن حضور دارند مراجعه و نسبت به ثبت نام در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي عشايري اقدام کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان یادآور شد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح هزار و 565 روستا و 26 شهر لرستان برگزار می شود.

