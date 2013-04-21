کوهها، پناهگاه یادگارهای هزاران ساله / تیمره با ظرفیت گردشگری جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه مدتها از کشف 21 هزار سنگ نگاره با قدمتی حداکثر 40 هزارساله در تیمره خمین می گذرد اما تاکنون اقدامی موثر در جهت نگهداشت این آثار و توسعه گردشگری در این منطقه صورت نگرفته است و کفش کوهنوردان تنها همدم این سنگ نگاره های باستانی است.
سنگ نگاره ها از قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری هستند و تاکنون بیش از 21 هزار سنگ نگاره با 40 هزار سال قدمت در منطقه تیمره خمین کشف شده است که کشف این آثار یک سوی اهمیت این سنگ نگاره هاست و سوی دیگر آن نگهداری آثار بی بدیل و جهانی است.
محمد ناصری فرد پژوهشگر سنگ نگاره های تیمره در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با بیان اینکه کوه های اطراف خمین بیش از 21 هزار هنر صخره ای را در خود جای داده اند، گفت: نقوش بر روی دیواره سنگی دره ها و دیواره کوه های منطقه تیمره توسط انسانهای هزاران سال پیش حکاکی شده است.
بیش از 50 نقش تاکنون یافت شده است
وی از جمله نقوش موجود را شامل تصاویربزکوهی حدود 90 درصد و 10 در صد مابقی نقوش شامل انسان در حالات مختلف (شکار، جنگ، سوارکاری، رقص آیینی یا جادویی و... ملبس و غیر ملبس)، شتر یک کوهان و دو کوهان، حیوانات عجیب، پلنگ، شیر، گرگ، روباه، گراز، پرندگان چهارپا و دوپا، قوچ کوهی، گوزن (مارال ، زرد و شوکا)، اسب با سوار و بدون سوار، مار ولاک پشت دانست.
ناصری افزود: اشکال هندسی، گیاهان، حروف رمزی، نمادهای گوناگون، حیواناتی که نسل آنها منقرض شده و پیچهای متوالی، متناوب و متحد المرکز که شبیه آنها در 23 کشور جهان وجود دارد و چند کتیبه عربی متعلق به نیمه اول قرن هشتم نقوش این محوطه ها نشان می دهد که در اعصار باستان مردم زیادی در این سرزمین زندگی می کرده اند.
هنرهای صخره ای کهن ترین شکل تمدن بشری
هنرهای صخره ای یا سنگ نگاره های خمین از کهن ترین ادوار گذشته به شمار می آیند که در هیچ جای دنیا بدیلی برایش متصور نیست.
با مشاهده سنگ نگاره های تیمره به نقش های شگفت انگیزی برخورد می کنیم که بجز آثار انسانهایی فرازمینی برای آنها پاسخ قانع کنندهی دیگری متصور نیست نقش انسانهایی با ظواهری ملبس و شبیه به فضانوردان امروزی سرهایی بزرگ و تنه هایی کلفت و پاهایی ظاهراً کوتاه.
این نقوش غیرمتعارف موجود در میان سنگ نگاره های تیمره، زاییده اسطوره ها نیستند بلکه پدیده هایی هستند که انسان های حکاک در آن روزگار یا خود، عین آنها را درمحیط طبیعی دیده اند یا اینکه از دیگران وصف آنها را شنیده اند.
از دیگر آثار شگفت انگیز این منطقه شباهت این نقشها با قاره های دیگر است زیرا نقش های متعددی که در هزاران سال پیش حکاکی شده اند در قاره هایی ایجاد شده که عمر کشف بعضی از آنها از 500 سال فراتر نمی رود و آنقدر این نقوش شبیه یکدیگرند که گویی کار یک هنرمند واحد است.
برای مثال، نمونه نقش های کشف شده در ایران (انسان بالدار در تیمره) با نمونه های کشف شده در پارک زرد آمریکا کوچکترین تفاوتی از نظر جزئیات طرح و حتی شاید پیام با هم ندارند.
وجود علائم و نشانهایی که نیاز مند داشتن تکنولوژی بسیار دقیق و پیشرفته است، جهت نماها، گاه شمارهای صور فلکی و... را از دیگر آثار نقاشی حیرت آور این انسانها می توان برشمرد.
ناصری فرد مولف دو کتاب در زمینه سنگ نگاره های تیمره تاکید کرد: بررسی و مطالعه بر روی آنها معلوم می کند که این کنده کاری ها مربوط به دوره های مختلف تاریخ است به طوری که بر روی یک دیواره سنگی چندین لایه نقوش مختلف روی هم حکاکی شده. (دیواره کوه های خیزاب، دره گرم ، سرکوبه ، بابا قله، قیدو ومزاین، غاراقیه برفیان و هفتادقله ) گویی نقوش مکانی مقدس به شمار می رفته است. ( این احترام و تقدس هنوز در بعضی روستاهای خمین وجود دارد) اما اکثر آنها مربوط به دوره های مختلف تاریخی است. به شکلی که نقوش زیرین بر اثر گذشت زمان به سختی قابل رویت است.
رضوانی وجود بیش از 21 هزار سنگ نگاره با قدمت 40 هزار سال در منطقه تیمره خمین را فرصت مناسبی برای جذب گردشگران معرفی کرد و گفت: جهانگردان علاقمند هستند به شهرهایی سفر کنند که موزه، جاذبه های طبیعی و مذهبی در آنجا وجود داشته باشد که زمینه آن در شهر خمین فراهم است.
کوههای تیمره شهرستان خمین با آثار خود ایران زمین را خاستگاه انسانهای اولیه معرفی می کند. ای کاش می شد آثار این انسانها را که این تصویرها را با استخوان بر روی سنگ نقاشی کرده اند قاب گرفت آثاری که با پیشرفت روزافزون جهان، بشر همچنان از درک آنها عاجز است.
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