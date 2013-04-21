اختتامیه جشنواره شعر کردی خلیج فارس به 8 اردیبهشت موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتاميه بخش شعر كردي جشنواره خلیج فارس كه پيش از اين قرار بود در تاريخ پنجم ارديبشهت ماه برگزار شود، به هشتم ارديبهشت ماه موكول شد. بر همين اساس دريافت آثار نيز تا دوم ارديبشهت ماه ادامه خواهد داشت.

در مراسم اختتاميه كه با حضور استاندار و نماينده ولي فقيه در استان ایلام برگزار خواهد شد، از «علی اصغر عباسي (آرام)» و «حشمت‌الهس جمشيدي منصوري» به عنوان دو شاعر پيشكسوت در عرصه شعر كردي نيز تجليل به عمل خواهد آمد.

این مراسم در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی ایلام برگزار خواهد شد.

خبر دیگر اینکه حوزه‌هاي پژوهشي سومين جشنواره بين‌المللي فرهنگي ـ هنري خليج فارس در سه استان چهارمحال و بختياري، سمنان و هرمزگان سوم تا دهم ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

در بخش پژوهشي اين جشنواره «كنگره علمي گذشته، حال و آينده خليج فارس» در استان چهارمحال و بختياري، اولين جشنواره «خليج ‌فارس در آينه سفرنامه‌ها» در استان سمنان و «پژوهش‌های زيست محيطی خليج فارس» در استان هرمزگان توسط اداره كل محيط زيست برگزار می‌‌شود.

همچنين ساير سازمان‌ها و نهادها مانند جهاد دانشگاهي، دانشگاه تهران، خانه كتاب و معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز اقدامات درخور توجهی در اين بخش در دست اقدام دارند.

سومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی ـ هنری خلیج فارس سوم تا نهم اردیبهشت ماه سال 1392 در سراسر کشور و مراسم پایانی آن در استان هرمزگان برگزار می‌شود.