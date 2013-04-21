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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

چمنی:

ثبت نام 574 نامزد در انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان تبریز

ثبت نام 574 نامزد در انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان تبریز از ثبت نام 574 نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان تبریز تا پایان روز شنبه 31 فروردین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی امروز در جمع خبرنگاران در محل این فرمانداری اظهار داشت: طبق آخرین آماری که شامگاه دیروز شنبه در ششمین روز ثبت نام کاندیداها اعلام شد ، 329 نفر نامزد در شوراهای اسلامی شهری شامل شهرهای تبریز، سردرود، باسمنج و خسروشاه و 245 نفر در بخش شوراهای اسلامی روستایی شامل روستاهای بخش مرکزی192 نفر و خسروشاه53 نفر ثبت نام کردند.

وی آمار ثبت نام کنندگان را به تفکیک جنسیت، 539 نفر مرد و 35 نفر زن اعلام کرد.

چمنی افزود: همچنین این آمار در بخش شهری 296 نفر مرد و 33 نفر زن بوده و در بخش روستایی 243 نفر مرد و دو نفر زن گزارش شده است.

فرماندار تبریز اضافه کرد: تعداد ثبت نام کنندگان در شهرهای تبریز 303 نفر، خسروشاه12 نفر، سردرود 10 نفر و باسمنج 4 نفر اعلام شده است.

چمنی تصریح کرد: امروز یکشنبه اول اردیبهشت آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاست.

کد مطلب 2036952

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