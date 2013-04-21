به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک تروریست به نام "ثائر موسی العبود" اعتراف کرد پیش از اینکه به سوریه بیاید و جنایتهایی مانند قتل و تخریب مرتکب شود، توسط افسران اردنی برای به کارگیری سلاح و تیراندازی آ موزش نظامی می دیده است.
وی در اعترافات خود که تلویزیون سوریه آن را پخش کرد، گفت: یکی از فرماندهان گروههای مسلح به نام "حسن العبود" نزد من آمد و مرا تحریک کرد تا برای آموزش استفاده از سلاح به اردن بروم.
این تروریست در ادامه اعترافهای خود گفت: زمانی که به اردن رسیدم "محمود العبود" برادر حسن العبود به استقبال من آمد و با نظارت افسرانی که از سوریه فرار کرده بودند به مدت هشت روز برای استفاده از سلاح و تیراندازی آموزش دیدم و پس از بازگشت به درعا به گروه حسن العبود پیوستم.
ثائر موسی همچنین اعتراف کرد: به ایست و بازرسیهای ارتش حمله کردیم و شماری از سربازن را کشتیم. مغازه داران را به زور اسلحه مجبور می کردیم مغازه های خود راببندند و اعتصاب کنند. همچنین ایست و بازرسیهایی را احداث می کردیم تا مانع از رفتن دانش آموزان به مدرسه شویم.
اعترافات خطرناک یک تروریست در سوریه؛
در اردن آموزش میدیدیم و در سوریه دست به جنایت میزدیم
یکی از عناصر تروریستی که اخیرا توسط ارتش سوریه دستگیر شده، طی اعترافاتی گفت: در اردن آموزش نظامی می دیدیم و پس از بازگشت به سوریه، دست به جنایت می زدیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک تروریست به نام "ثائر موسی العبود" اعتراف کرد پیش از اینکه به سوریه بیاید و جنایتهایی مانند قتل و تخریب مرتکب شود، توسط افسران اردنی برای به کارگیری سلاح و تیراندازی آ موزش نظامی می دیده است.
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