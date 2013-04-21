به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک تروریست به نام "ثائر موسی العبود" اعتراف کرد پیش از اینکه به سوریه بیاید و جنایتهایی مانند قتل و تخریب مرتکب شود، توسط افسران اردنی برای به کارگیری سلاح و تیراندازی آ موزش نظامی می دیده است.



وی در اعترافات خود که تلویزیون سوریه آن را پخش کرد، گفت: یکی از فرماندهان گروههای مسلح به نام "حسن العبود" نزد من آمد و مرا تحریک کرد تا برای آموزش استفاده از سلاح به اردن بروم.



این تروریست در ادامه اعترافهای خود گفت: زمانی که به اردن رسیدم "محمود العبود" برادر حسن العبود به استقبال من آمد و با نظارت افسرانی که از سوریه فرار کرده بودند به مدت هشت روز برای استفاده از سلاح و تیراندازی آموزش دیدم و پس از بازگشت به درعا به گروه حسن العبود پیوستم.



ثائر موسی همچنین اعتراف کرد: به ایست و بازرسیهای ارتش حمله کردیم و شماری از سربازن را کشتیم. مغازه داران را به زور اسلحه مجبور می کردیم مغازه های خود راببندند و اعتصاب کنند. همچنین ایست و بازرسیهایی را احداث می کردیم تا مانع از رفتن دانش آموزان به مدرسه شویم.