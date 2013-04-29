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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۳۵

"گرث بیل" جوایز سال فوتبال انگلستان را از آن خود کرد

"گرث بیل" جوایز سال فوتبال انگلستان را از آن خود کرد

مهاجم تیم فوتبال تاتنهام به عنوان برترین بازیکن سال اتحادیه حرفه‌ای فوتبال انگلستان انتخاب شد، ضمن اینکه جایزه بازیکن جوان سال فوتبال جزیره نیز به این بازیکن ولزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرث بیل"سومین بازیکنی است که طی یک فصل موفق شده است، هر دو جایزه برترین بازیکن سال اتحادیه حرفه‌ای فوتبال انگلستان و جایزه بازیکن جوان سال لیگ انگلستان را از آن خود کند.

این بازیکن 23 ساله پس از کسب جایزه برترین بازیکن اتحادیه حرفه‌ای فوتبال انگلستان و جایزه جوان اول سال به بی بی سی گفت: این یک افتخار فوق‌العاده است. اینکه رسانه‌ها، شما را به عنوان برترین بازیکن انتخاب کنند، یکی از بزرگ‌ترین افتخارات است.

وی افزود: خیلی خوشحالم اما من هیچ جایزه‌ای را بدون کمک هم‌ تیمی‌هایم نمی‌توانستم برنده شوم. بنابراین جا دارد آن را به همه آنها تقدیم کنم. وقتی به فهرست نامزدها نگاه می‌کنید به نام‌های بزرگی برمی‌خورید که سال فوق‌العاده ای را پشت سر گذاشته‌اند.

دیگر نامزدهای کسب این جایزه، "لوییس سوارز" از لیورپول و "رابین فن‌پرسی" از منچستریونایتد بودند.

بیل که در فصل 11-2010 هم به عنوان برترین بازیکن جوان سال انتخاب شده بود در این فصل از رقابت‎ها 19 گل برای تاتنهام در رقابتهای لیگ برتر انگلستان به ثمر رسانده است.

کد مطلب 2042745

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