ویکتور کاسای داور دیدار بایرن مونیخ - بارسلونا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسای در چند سال اخیر با قضاوت در تورنمنت هایی معتبری مثل جام جهانی 2010 و یورو 2012 نامی برای خود دست و پا کرده است. او جوانترین داور تاریخ مجارستان است که یک بازی رسمی این کشور را در سن 23 سالگی در سال 1998 قضاوت کرده است.

این داور 37 ساله را یک تیم کاملا مجارستانی که شامل گابور اروس، گیورگی رینگ، روبرت کیسپال و تاماس بوگنار است، همراهی می‌کند. این تیم داوری قضاوت دیدار فینال سال 2011 ومبلی که در آن بارسا با نتیجه 3 بر یک منچستریونایتد را شکست داد، را بر عهده داشت.

کاسای تا به حال 5 دیدار در این فصل لیگ قهرمانان را قضاوت کرده و 27 کارت زرد را از جیبش خارج کرده است.