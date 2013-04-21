  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۸

فوتبال لیگ قهرمانان؛

مسی به آلمان سفر می‌کند/ سه غایب بارسا برابر بایرن

مسی به آلمان سفر می‌کند/ سه غایب بارسا برابر بایرن

لیونل مسی برای دیدار نیمه نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ در ترکیب 18 نفره بارسا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسا که از ناحیه همسترینگ مصدوم بود، در تمرینات شنبه و یکشنبه بارسا شرکت کرد اما هنوز پزشکان تیم حضور او در بازی مقابل بایرن را تضمین نکرده‌اند.

با این حال تیتو ویلانووا نام مسی را در بین بازیکنان بارسا برای سفر به آلمان قرار داده است. "خاویر ماساکرانو" و "کارلس پویول" در این لیست حضور ندارد و "آدریانو" هم به دلیل محرومیت نمی‌تواند مقابل بایرن بازی کند.

لیست بازیکنان بارسا برای دیدار مقابل بایرن مونیخ بدین شرح اعلام شد: والدز، پینتو، دنی آلوز، پیکه، فابرگاس، ژاوی، ویا، اینیستا، الکسیس، مسی، تیاگو، دوس سانتوس، بارترا، سرجیو، پدرو، خوردی آلبا، مونتویا، ابیدال، سانگ، تیو، اویر.

کد مطلب 2037543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها