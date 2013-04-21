به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسا که از ناحیه همسترینگ مصدوم بود، در تمرینات شنبه و یکشنبه بارسا شرکت کرد اما هنوز پزشکان تیم حضور او در بازی مقابل بایرن را تضمین نکرده‌اند.

با این حال تیتو ویلانووا نام مسی را در بین بازیکنان بارسا برای سفر به آلمان قرار داده است. "خاویر ماساکرانو" و "کارلس پویول" در این لیست حضور ندارد و "آدریانو" هم به دلیل محرومیت نمی‌تواند مقابل بایرن بازی کند.

لیست بازیکنان بارسا برای دیدار مقابل بایرن مونیخ بدین شرح اعلام شد: والدز، پینتو، دنی آلوز، پیکه، فابرگاس، ژاوی، ویا، اینیستا، الکسیس، مسی، تیاگو، دوس سانتوس، بارترا، سرجیو، پدرو، خوردی آلبا، مونتویا، ابیدال، سانگ، تیو، اویر.