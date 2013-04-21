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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۳۴

گزارش تمرین استقلال؛

رحمتی بدون مشکل تمرین کرد/ ناظران AFC در تمرین آبی‌ها

رحمتی بدون مشکل تمرین کرد/ ناظران AFC در تمرین آبی‌ها

تمرین روز یکشنبه استقلال در حالی برگزار شد که سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان این تیم بدون مشکلی پا به پای سایرین دوید.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 17:30 در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که حاشیه‌های این تمرین به شرح زیر است:

* یکی از هواداران استقلال در بین حاضران در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی شکلات پخش کرد تا از حالا قهرمانی تیم خود را در لیگ برتر جشن گرفته باشد.

* از تمرین امروز استقلال نزدیک به 80 نفر دیدن کردند که در قیاس با روزهای قبل تعداد بیشتری از هواداران را در کنار زمین تمرین آبی‌ها شاهد بودیم.

* امیر قلعه‌نویی قبل از شروع تمرین چند دقیقه‌ای را برای بازیکنان صحبت کرد و پس از آن هم به مدت 10 دقیقه با سایر اعضای کادر فنی تشکیل جلسه داد.

* سیدمهدی رحمتی که گفته می‌شد در تمرین روز شنبه به شدت مصدوم شده بود، در تمرین امروز بدون مشکل تمرین کرد و پا به پای سایرین دوید. او که زودتر از سایرین شروع به تمرین کرده بود، قبل از این که تمرین به پایان برسد زمین شماره دو آزادی را ترک کرد.

* با توجه به در پیش بودن دیدار حساس استقلال برابر الریان قطر عکاسان و خبرنگاران زیادی در تمرین روز یکشنبه آبی‌ها حضور یافتند. گزارشگر شبکه الجزیره اسپورت هم از تمرین امروز گزارش تهیه کرد.

* بازیکنان استقلال بعد از این که زیر نظر بدنساز تیم بدنهای خود را گرم کردند بازی آقا وسط و شوتزنی را در دستور کار داشتند. پس از آن کارهای ترکیبی و سانتر از جناحین در را انجام دادند و با یک دروازه در یک نیمه زمین در قالب تیم نارنجی به فوتبال پرداختند که قلعه‌نویی هر از گاهی بازی را قطع می‌کرد و نکات مورد نظرش را به آنها گوشزد می‌کرد. در بخش پایانی تمرین بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهی و کرنر پرداختند. نکونام در زدن ضربات ایستگاهی بهتر از سایرین ظاهر شده بود.

* سیاوش اکبرپور که در بازی با الریان غایب است در تمرین امروز حضور نداشت. میرشاد ماجدی سرپرست آبی‌ها نیز در این تمرین غایب بود.

* نمایندگان AFC که در تهران به سر می‌برند، چند دقیقه‌ای در تمرین امروز استقلال حضور یافتند و تمرین این تیم را زیر نظر گرفتند.

* امیرحسین صادقی و خسرو حیدری به طور انفرادی زیر نظر حاج قاسم مربی بدنساز تیم اختصاصی تمرین کردند. پس از آن نوبت به فرزاد حاتمی رسید تا با بدنساز تیم انفرادی تمرین کند.

* فریادهای قلعه‌نویی در این تمرین بر سر بازیکنان تمامی نداشت و او فریاد می‌زد که بازیکنان در اجرای نکات مورد نظر کادر فنی دقت کنند.

* تحسین فرهاد مجیدی در تمرین امروز توسط قلعه‌نویی نیز جالب بود. مجیدی که آماده نشان داده بود بارها با تشویق قلعه‌نویی همراه شد.

کد مطلب 2037537

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