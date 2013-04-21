به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 17:30 در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که حاشیه‌های این تمرین به شرح زیر است:

* یکی از هواداران استقلال در بین حاضران در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی شکلات پخش کرد تا از حالا قهرمانی تیم خود را در لیگ برتر جشن گرفته باشد.

* از تمرین امروز استقلال نزدیک به 80 نفر دیدن کردند که در قیاس با روزهای قبل تعداد بیشتری از هواداران را در کنار زمین تمرین آبی‌ها شاهد بودیم.

* امیر قلعه‌نویی قبل از شروع تمرین چند دقیقه‌ای را برای بازیکنان صحبت کرد و پس از آن هم به مدت 10 دقیقه با سایر اعضای کادر فنی تشکیل جلسه داد.

* سیدمهدی رحمتی که گفته می‌شد در تمرین روز شنبه به شدت مصدوم شده بود، در تمرین امروز بدون مشکل تمرین کرد و پا به پای سایرین دوید. او که زودتر از سایرین شروع به تمرین کرده بود، قبل از این که تمرین به پایان برسد زمین شماره دو آزادی را ترک کرد.

* با توجه به در پیش بودن دیدار حساس استقلال برابر الریان قطر عکاسان و خبرنگاران زیادی در تمرین روز یکشنبه آبی‌ها حضور یافتند. گزارشگر شبکه الجزیره اسپورت هم از تمرین امروز گزارش تهیه کرد.

* بازیکنان استقلال بعد از این که زیر نظر بدنساز تیم بدنهای خود را گرم کردند بازی آقا وسط و شوتزنی را در دستور کار داشتند. پس از آن کارهای ترکیبی و سانتر از جناحین در را انجام دادند و با یک دروازه در یک نیمه زمین در قالب تیم نارنجی به فوتبال پرداختند که قلعه‌نویی هر از گاهی بازی را قطع می‌کرد و نکات مورد نظرش را به آنها گوشزد می‌کرد. در بخش پایانی تمرین بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهی و کرنر پرداختند. نکونام در زدن ضربات ایستگاهی بهتر از سایرین ظاهر شده بود.

* سیاوش اکبرپور که در بازی با الریان غایب است در تمرین امروز حضور نداشت. میرشاد ماجدی سرپرست آبی‌ها نیز در این تمرین غایب بود.

* نمایندگان AFC که در تهران به سر می‌برند، چند دقیقه‌ای در تمرین امروز استقلال حضور یافتند و تمرین این تیم را زیر نظر گرفتند.

* امیرحسین صادقی و خسرو حیدری به طور انفرادی زیر نظر حاج قاسم مربی بدنساز تیم اختصاصی تمرین کردند. پس از آن نوبت به فرزاد حاتمی رسید تا با بدنساز تیم انفرادی تمرین کند.

* فریادهای قلعه‌نویی در این تمرین بر سر بازیکنان تمامی نداشت و او فریاد می‌زد که بازیکنان در اجرای نکات مورد نظر کادر فنی دقت کنند.

* تحسین فرهاد مجیدی در تمرین امروز توسط قلعه‌نویی نیز جالب بود. مجیدی که آماده نشان داده بود بارها با تشویق قلعه‌نویی همراه شد.