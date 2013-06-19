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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

پس از نشست با مسئولان باشگاه؛

سیدمهدی رحمتی برای ماندن در استقلال به توافق رسید

سیدمهدی رحمتی برای ماندن در استقلال به توافق رسید

دروزاه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال پس از نشستی که امروز با معاون باشگاه داشت برای ادامه حضورش در جمع آبی پوشان با وی به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی دروازه بان فصل پیش استقلال تهران طی نشستی که صبح امروز چهارشنبه با علی امیری معاونت باشگاه داشت برای ادامه حضورش به توافقات اولیه دست پیدا کرد. این بازیکن به همراه امیری برای عقد قرارداد و توافقات نهایی ظهر امروز با مدیرعامل باشگاه نشستی خواهد داشت.

رحمتی که تا چندماه پیش دروازه بان اول تیم ملی فوتبال ایران بود پس از اختلافاتی که با کارلوس کی روش پیدا کرد از ادامه حضور در تیم ملی کناره گیری کرد و با وجود اینکه بعد از آن در مصاحبه هایش برای بازگشت به جمع ملی پوشان اعلام آمادگی کرده بود اما کی روش حاضر به دعوت او نشد.

کد مطلب 2080113

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