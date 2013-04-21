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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قلعه‌نویی فصل آینده هم سرمربی استقلال است/ درخواست برنامه از فتح‌الله‌زاده

قلعه‌نویی فصل آینده هم سرمربی استقلال است/ درخواست برنامه از فتح‌الله‌زاده

هیات مدیره باشگاه استقلال در نشست روز یکشنبه خود تاکید کرد امیر قلعه‌نویی در فصل آینده لیگ برتر نیز هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که استقلال در فصل دوازدهم لیگ قهرمانان آسیا با امیر قلعه نویی شانس اول کسب عنوان قهرمانی است و در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز صدرنشین است و شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال ظهر امروز یکشنبه در خصوص برنامه‌های فصل آینده این تیم به بحث و بررسی پرداختند و امیر قلعه‌نویی را به عنوان سرمربی فصل بعد این تیم برگزیدند. هیات مدیره باشگاه استقلال به مدیرعامل این باشگاه تاکید ویژه داشتند که امیر قلعه‌نویی را برای فصل آینده نیز حفظ کند.

احمد شهریاری عضو هیات مدیره این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: قطعا کادر فنی برای فصل آینده حفظ می‌شود و از مدیرعامل باشگاه قویا خواسته‌ایم تا کادر فنی در فصل آینده نیز حضور داشته باشند چرا که نتایج خیلی خوبی کسب کرده‌اند. برنامه ریزی ما برای فصل آینده به این صورت است که با همین کادر فنی به دنبال افتخارات بیشتری باشیم.

این عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تاکید کرد: از علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه نیز خواسته ایم تا برنامه هایش برای فصل آینده را در جلسه هفته آینده ارائه کند.

کد مطلب 2037474

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