سه امتیاز بازی با الریان برای استقلال حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در حاشیه تمرین امروز یکشنبه استقلال در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار این تیم برابر الریان قطر گفت: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی را پشت سر می‌گذاریم و برای بازی با الریان آماده می‌شویم. 3 امتیاز این بازی برای ما کاملا حیاتی است و تحت هیچ شرایطی نباید به از دست دادن امتیاز فکر کنیم در غیر این صورت باید قید حضور در مراحل بالاتر را بزنیم. البته الریان نشان داد تیم خطرناکی است ولی ما باید این بازی را ببریم.

دیدار تیم‌های استقلال و الریان قطر ساعت 21 سه شنبه شب هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.