نظام جدید آموزشی طرحی شکست خورده است/ اجرای 6.3.3 اقدامی کاملا انتخاباتی بود

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس صحبتهای وزیر آموزش و پرورش اجرای نظام 6.3.3 اجرای بخشی از سند تحول بنیادین بوده است، در حالیکه اجرای مفاد این سند از سوی وزرای قبلی نیز تاکید شده بود اما آنها وقتی دیدند که زیرساختهای لازم برای تحول در آموزش و پرورش ایجاد نشده است، حاضر به اجرای آن نشدند.

وی افزود: اگر قرار باشد تحول در آموزش و پرورش صورت گیرد باید کارها و اقدامات متحولانه تقسیم بندی شده و اقدامات با توجه به اهمیتشان انجام شود. در حال حاضر هوشمندسازی، نوسازی ، مقاوم سازی و بهسازی مدارس کشور یکی از مهمترین برنامه ها در آموزش و پرورش است.

خضری با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش اهم برنامه های این وزارتخانه را رها کرده و تحول را تنها در اضافه کردن یک پایه یا تنها تغییر محتوای کتابهای می بیند، ادامه داد: برای ایجاد پایه ششم ابتدایی لازم بود که کلاسها هوشمندسازی شود، در شرایطی که برای هوشمندسازی به آموزش پرورش بودجه اختصاص داده می شود، اما مدارس پول هوشمندسازی کلاس ها را از والدین دریافت می کنند.

به گفته این نماینده مجلس، برای هوشمندسازی هر کلاس درس باید سه تا چهار میلیون تومان هزینه شود، بودجه نیز در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده اما می بینم که هزینه های هوشمندسازی از والدین دریافت می شود و باید دید که بودجه هوشمندسازی در آموزش و پرورش صرف چه کارهایی می شود؟!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که مقاوم سازی ،بهسازی، نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی از دیگر برنامه های مهم آموزش و پرورش است. در حال حاضر تنها در شهر تهران بیش از 60 درصد کلاس ها تخریبی و بلااستفاده هستند، والدین با چه اطمینانی فرزندان خود را به این مدارس بفرستند. قطعاً آموزش و پرورش بهتر بود به جای راه اندازی کلاسهای ششم، ابتدا بحث مقاوم سازی کلاسها را در دستور کار خود قرار می داد.

اجرای 6.3.3 اقدامی کاملاً انتخاباتی بود

وی درباره اینکه مسوولان آموزش و پرورش اعلام کرده اند اکثریت کلاسهای کشور هوشمند شده اند، گفت: چنین ادعایی صحت ندارد، چرا که هنوز در مناطق محروم کشور کلاس های کپری وجود دارد و هوشمندسازی در این کلاسها امکانپذیر نیست. ضمن آنکه در بسیاری از روستاها هنوز بسیاری از مدارس کامپیوتر و اینترنت ندارند.

خضری با اشاره به طرح شکست خورده اجرای 6.3.3 در نظام آموزشی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس با اصل تحول در آموزش و پرورش موافق بودند ،اما نه اینکه تحول از ایجاد یک پایه شروع شود و مابقی ضروریات در مباحث آموزشی به فراموشی سپرده شود. نظام آموزشی 6.3.3 آزمون و خطایی بود که متاسفانه گریبانگیر تمام دانش آموزان کشور شد. کاش وزیر آموزش و پرورش این طرح را به صورت پایلوت در برخی از استان ها اجرا می کرد.

به گفته وی، اجرای این طرح بیشتر از آنچه که تبعیت از سند تحول بنیادین باشد، کاری انتخاباتی بود. چرا که وزرای قبلی نیز خواهان چنین تحولی در آموزش و پرورش بودند، اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم حاضر به این کار نشدند.

نماینده پیرانشهر درباره اینکه آیا امکان بازگشت نظام آموزشی به نظام گذشته وجود دارد، گفت: متاسفانه دانش آموزان کشور در یک سال مورد آزمون و خطا قرار گرفتند و اکنون که مدیران متوجه کمبودها شده اند، بهتر است از سال تحصیلی جدید نظام گذشته آموزشی دوباره در مدارس حاکم شود.

وی در پایان گفت: حتی در بازخوردهایی که از مردم در شهرستانها و استانها و حتی فرهنگیان دریافت کرده ایم، هیچ کدام از آنها از اجرای این طرح راضی نبوده و معلمان خود اعتراف می کنند که آموزشهای لازم به آنها داده نشده است.