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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۴۳

بهروز عطایی مطرح کرد:

اشتباهات بازیکنان به خاطر استرس آنها بود/ نگرانی‌ام برطرف شد

اشتباهات بازیکنان به خاطر استرس آنها بود/ نگرانی‌ام برطرف شد

سرمربی تیم والیبال کاله آمل با بیان اینکه اشتباهات شاگردانش در دیدار برابر نماینده تایوان فنی نبود، گفت: این اشتباهات به خاطر استرس نفرات تیم برای برگزاری نخستین دیدارشان در این تورنمنت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی در نشست خبری پس از دیدار عصر امروز یکشنبه تیم‌های کاله آمل و تایوان تاورز که با برتری 3 بر صفر نماینده ایران خاتمه یافت، گفت: بازی خوب و تماشاگرپسندی بود ولی از کیفیت کار تیم خودم راضی نیستم چرا که انتظاراتم برآورده نشد. این نخستین دیدارمان در این تورنمنت بود و بازیکنان تحت تاثیر همین موضوع قرار داشتند، برای همین استرس زیادی داشتند و نتوانستند بازی معمول خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: بازیکنان چین تایپه خوب و با انگیزه بودند و البته عملکرد نه چندان خوب ما هم به این تیم کمک کرد تا خودشان را نشان دهند. البته باید بگویم در ست سوم که بازیکنان ما با شرایط مسابقه آشنایی پیدا کردند و توانستند با اختلاف این تیم را پشت سر بگذارند. در کل باید به بازیکنان تیم تایوان تاورز تبریک بگویم که در دو ست نخست ما را تا آستانه شکست پیش بردند ولی تجربیات‌مان در لحظات سخت باعث شد تا شرایط را به سود خودمان تغییر بدهیم.

سرمربی تیم کاله آمل با تاکید بر این که اشتباهات شاگردانش در این دیدار جنبه فنی نداشت، ادامه داد: بازیکنان به خاطر استرس بالای برگزاری نخستین بازی خود در این جام نتوانستند بازی معمول خود را به نمایش بگذارند. بازی روز دوشنبه ما برابر امارات است که از این تیم هم شناختی نداریم زیرا تیم کویت در این رقابتها حاضر نشد و امارات هم به همین خاطر امروز به میدان نرفت و باید مثل دیدار با نماینده تایوان در جریان مسابقه از این تیم شناخت پیدا کنیم.

عطایی در خصوص عملکرد بازیکنان کمکی تیم کاله هم گفت: یکی از نگرانی‌های ما این بود که بازیکنان کمکی نتوانند با پاسور تیم هماهنگ شوند که هوشیاری سجادی و تجربه بازارگرد باعث شد این نگرانی ما کاملا برطرف شود و از عملکرد آنها رضایت کامل دارم.

کد مطلب 2037578

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