نماینده والیبال کویت جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده والیبال کویت یکی از تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا بود. قرار بود نماینده این کشور در گروه اول مسابقات با کاله و نمایندگان امارات و چین تایپه دیدار کند اما چند روز پیش از آغاز مسابقات از سفر به تهران و شرکت در پیکارها انصراف داد.

در همین راستا کنفدراسیون والیبال آسیا نماینده والیبال کویت را 20 هزار دلار جریمه کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از امروز یکشنبه با حضور 13 تیم در تهران آغاز شد و تا 9 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. تیم اول این مسابقات سهمیه مسابقات باشگاه‌های جهان را کسب می‌کند.