نخستین پیروزی نماینده ایران رقم خورد/ کاله امیدوارکننده ظاهر نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا عصر امروز یکشنبه میان دو تیم کاله ایران و تایوان پاورز چین تایپه برگزار شد که طی آن نماینده ایران در سه گیم متوالی و با نتایج 32 بر 30، 25 بر 22 و 25 بر 17 برابر حریف به برتری رسید.

بازیکنان کاله در حالی برنده این دیدار شدند که در مجموع عملکرد خوبی مقابل حریف خود نداشتند و به خصوص در دو گیم ابتدایی مرتکب اشتباهات زیادی شدند. البته در گیم نخست دو تیم بیشتر از نتیجه‌گیری به فکر ارزیابی یکدیگر بودند، طوری که پایاپایی با یکدیگر پیش رفتند و در خیلی از امتیازات مساوی شدند. مانند امتیاز 30. در این گیم بازیکن شماره 11 تایوان پاور به نام "هو آن" از نفرات تاثیر گذار تیمش بود که بازیکنان کاله برای دفاع او بارها به مشکل خوردند. البته دریافت‌های ناقص هم در پیروزی دیرهنگام کاله در این گیم بی‌تاثیر نبود.

بازیکنان کاله و تایوان پاورز با شناختی که از یکدیگر کسب کردند، گیم دوم را آغاز کردند اما رقابت آنها در این گیم هم مساوی یا با کمترین اختلاف پیگیری شد. اشتباهات بازیکنان کاله و ضعف در دفاع و در مقابل توپ گیری کم نقص تایوانی‌ها باعث شد نماینده ایران خیلی دیر به مرز پیروزی در این گیم برسد، هر چند در نهایت شاگردان بهروز عطایی با چند دفاع خوب و متوالی نتیجه این گیم را از آن خود کردند.

برخلاف گیم اول و دوم، اولین امتیاز گیم سوم نصیب تیم کاله شد. این تیم در این گیم مرتکب اشتباه کمتری شد و با عملکرد بهتری که در دریافت و دفاع داشت خیلی زود بین خود و حریفش فاصله امتیازی زیادی ایجاد کرد و پیروزی را به خود اختصاص داد.

تیم والیبال کاله فردا دوشنبه دومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات باشگاه‌های آسیا را برابر نماینده امارات در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌کند.