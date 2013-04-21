لزوم جلوگیری از تخریب باغات تنگستان برای ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب عصر یکشنبه در نشست کمیسیون ماده 99 شهرستان تنگستان اظهار داشت: متاسفانه شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح روستاها و تخریب برخی از باغات بدین منظور هستیم که باید با جدیت جلوگیری شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از اين پس به منظور تسهيل در روند رسيدگي به ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح روستاهای شهرستان تنگستان، كميسيون ماده 99 با اعمال قانون بیشتر و برخورد با متخلفان در سطح روستاها تنگستان برخورد خواهد کرد.

فرماندار شهرستان تنگستان خواستار تلاش همه مسئولان برای این مهم شد و بیان داشت: با توجه به وجود روستاهاي متعدد در شهرستان تنگستان، نظارت قانوني و دقيق بر روند ساخت و سازها در اين حوزه بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: يكي از مواردي كه بايد در بررسي پرونده‌ها ‌مدنظر قرار بگيرد، جلوگيري از تخريب بي‌رويه باغات به واسطه ساخت و سازهاي غيرمجاز است.

جعفری‌نسب خواستار مشارکت و همراهی مردم برای رعایت قوانین ساخت و ساز در روستاها شد و ادامه داد: اجرای شايسته قوانين و مقررات در كميسيون ماده 99 باید به خوبی صورت بگیرد و نظارت جامع وجود داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان نیز در خصوص نحوه عملکرد کمیسیون 99 و چگونگی اجرای آن سخنانی بیان کرد و خواستار همراهی و مشارکت بیشتر مردم و رعایت قانون در روستاها شد.