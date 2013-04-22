گسترش اعتصاب غذای زندانیان گوانتانامو در اعتراض به توهین به قرآن مجید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "استاندارد"، اعتصاب غذای زندانیان در زندان گوانتانامو گسترش پیدا کرده است. به گفته "ساموئل هایس"، سخنگوی نظامی این زندان، حدود 77 نفر از 166 زندانی این زندان مخوف در کوبا در این عملیات اعتراضی شرکت کردند. این تعداد 25 نفر بیش تر از چهارشنبه گذشته بود.

به گفته "هایس"، 17 تن از زندانیان این زندان به زور تغذیه شده و پنج تن از آنها در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته و هیچ یک از آنها در معرض خطر قرار ندارند.

بر اساس اطلاعاتی که وکلای زندانیان ارائه داده اند، اعتصاب غذای زندانیان از 6 فوریه در اعتراض به هتک حرمت کتاب مقدس قرآن توسط زندان بانها انجام گرفت. البته مسئله اعتراض به زندانی شدن طولانی مدت و بدون اتهام یا محاکمه نیز مطرح بوده است. در 13 آوریل نیز شورش جمعی از زندانیان این زندان به یک عملیات مسلحانه علیه آنها از طرف زندانبان ها منجر شد که به انتقال حدود 60 زندانی به زندان انفرادی منجر شد.

زندان گوانتانامو در سال 2002 توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا جرج بوش تاسیس شد تا مظنونین ترور را از افغانستان و دیگر کشور ها در خود جای دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قبل از ورودش به کاخ سفید در سال 2008 وعده داده بود که این اردوگاه را که انتقادهای فراوان بین المللی را به همراه داشت تعطیل کند که تا کنون عملی نشده است.