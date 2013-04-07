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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:

لزوم بسته شدن گوانتانامو/ نقض آشکار حقوق بشر از طرف آمریکا

لزوم بسته شدن گوانتانامو/ نقض آشکار حقوق بشر از طرف آمریکا

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد زندان گوانتانامو را نقض آشکار حقوق بشر از طرف آمریکا ارزیابی کرده و خواستار بسته شدن این زندان مخوف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" "ناوی پیلای" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد بسیار دلسرد کننده است که این امر(بسته شدن گوانتانامو) با وجود ادعاهای تکراری در این باره (از طرف آمریکا) هنوز اتفاق نیافتاده است.

"ناوی پیلای" این زندان را یک مکان مستبدانه و زندانی کردن افراد بدون محکومیت آنها در این زندان را نقض آشکار حقوق بشر ارزیابی کرده و تصریح کرد که آمریکا نه تنها تعهدات شخصی خود را نقض می کند بلکه قراردادهای بین المللی که باید به آن پایبند باشد را نیز جریحه دار کرده است.

زندانیان گوانتانامو حدود یازده سال است که بدون هیچ اعلام جرم و اتهام در آنجا هستند.

ناوی پیلای اظهار داشته است که این مسئله اعتبار آمریکا را به عنوان یک حامی حقوق بشر خراب کرده و موضع این کشور در محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر را تضعیف می کند.

وی همچنین اعتصاب غذای برخی زندانیان گوانتانامو که از هشت هفته پیش آغاز شده است را اقدامی از روی دلسردی و نه غافلگیر کننده ارزیابی کرده و اظهار داشت که هر زندانی این زندان که جرم وی اعلام شده است باید در برابر یک دادگاه غیر نظامی محاکمه شود. 

کد مطلب 2027577

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