پیکر خلبان نیروی هوایی ارتش در بهشهر تشییع می شود

عبدالله رياحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين مراسم ساعت 10 صبح فردا از بيمارستان امام تا پارك ملت برگزار مي شود كه انتظار مي رود مردم هميشه در صحنه بهشهر همانند هميشه براي ارج نهادن به مقام والاي شهيد و شهادت در اين مراسم حضور داشته باشند.

این مسئول از همه اقشار مختلف مردم ولایتمدار و قدرشناس خواست تا با حضور پرشور و باشکوه در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام، بار دیگر با اهداف و آرمان‌های آنها تجدید میثاق کنند.

وي بيان داشت: پیکر شهید پورحبيب پس از تشييع جنازه در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بهشهر و در جوار سایر شهدای سرفراز انقلاب اسلامی‌ به خاک سپره می‌ شود.

شهيد پورحبيب روز گذشته در پي سقوط یک فروند هواپیمای اف 5 در شهرستان آبدانان به شهادت رسيد. این هواپیما در برخورد با کوه فیلمان در مناطق شهرستان آبدانان سقوط کرد.