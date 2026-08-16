به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، با قدردانی از تلاشهای آنان در انعکاس رویدادهای اخیر اظهار کرد: امروز اگر شاهد ایستادگی مردم هستیم، باید بدانیم یکی از ابزارهای دشمن برای مقابله با ملت ایران، ایجاد رعب و وحشت و تهدید مردم بوده است.
وی افزود: دشمن تلاش داشت ملت ایران را با تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت از میدان خارج کند، اما مردم با بصیرت و ایستادگی خود نشان دادند که در برابر این تهدیدها عقبنشینی نمیکنند.
فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم(ع) با اشاره به تلاش رسانهها در انعکاس تحولات و رویدادهای اخیر، گفت: در هفتههای اخیر نیز رسانهها زحمات زیادی کشیدند و واقعیتهای میدان را برای مردم بازتاب دادند؛ از جمله تلاش جنایتکاران برای حفظ جان خود و تغییر مسیر و شیوه ترددشان که نشاندهنده ترس آنان از پیامدهای اقداماتشان است.
افضلی ادامه داد: امام عزیز ما فرمودند دشمنان این آرزوی مرگ آرام و آسوده را به گور خواهند برد و امروز میتوانیم جلوههای این حقیقت را در ایستادگی و مقاومت مردم مشاهده کنیم.
وی با اشاره به حضور مردم در مراسمهای مرتبط با شهدای اخیر، بیان کرد: هنوز پرچم خونخواهی و انتقام برافراشته است، اما آنچه بیش از هر چیز قابل توجه بود، بصیرت مردم بود. مردم با حضور خود نشان دادند که شرایط را بهخوبی درک میکنند و در صحنه حضور دارند.
فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم(ع) افزود: در مسیر بازگشت از تهران، در قم تعداد زیادی از جوانان و نیروهای استان را دیدم که برای حضور در مراسمها به تهران آمده بودند. برخی از مردم استان نیز راهی کربلا و نجف شده بودند و در آنجا نیز حضور و همراهی خود را نشان دادند.
افضلی با اشاره به حضور مردم در اطراف خودروهای حامل پیکرهای مطهر، خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر این مراسمها وصفناشدنی و خارج از تصور بود. زمانی که خودرو حامل پیکر حضرت آقا و اعضای خانواده معظم ایشان وارد شد، ناخودآگاه احساس کردم در مقابل بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین(ع) ایستادهام؛ فضای بسیار خاص و معنوی بر مراسم حاکم بود.
وی تصریح کرد: این موارد را از آن جهت بیان میکنم که بدانیم مطالبی که خبرنگاران و اصحاب رسانه مینویسند و آنچه را به گوش و نظر افرادی میرسانند که به هر دلیل امکان حضور در این برنامهها را ندارند، بسیار ارزشمند است.
فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم(ع) ادامه داد: رسانهها با انعکاس این رویدادها، افرادی را که امکان حضور در مراسمها را ندارند نیز در این حماسهها سهیم و شریک میکنند و این موضوع شایسته قدردانی است.
افضلی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش خبرنگاران، اظهار کرد: صمیمانه از زحمات و تلاشهای شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم و اگر در مواردی نتوانستیم آنگونه که شایسته است در خدمت شما باشیم، عذرخواهی میکنم.
وی گفت: امیدواریم در فرصتهای آینده و در حد وسع و توان خود بتوانیم از تلاشهای اثرگذار اصحاب رسانه قدردانی کنیم و شرمنده این عزیزان نباشیم.
فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم(ع) با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت رسانهای در شرایط مختلف، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایت درست و دقیق واقعیتها، تبیین دستاوردها و انعکاس حضور و بصیرت مردم نیاز داریم و اصحاب رسانه در این عرصه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
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