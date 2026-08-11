پیکر شهید «مهدی یعقوبی» در بهشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مهدی یعقوبی گلوردی پیش از ظهر سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا در بهشهر تشییع شد.

این مراسم با حضور پرشور زنان و مردان، پیر و جوان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای «یا حسین» و «الله‌اکبر» و قرائت فاتحه، با این شهید وداع کردند.

شهید مهدی یعقوبی گلوردی از نیروهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تهران بود که دوازدهم مردادماه در جریان انجام مأموریت خنثی‌سازی یک بمب عمل‌نکرده در منطقه پارچین، بر اثر انفجار به شدت دچار سوختگی شد.

وی پس از انتقال برای درمان و با وجود شدت بالای جراحات، به دلیل عوارض ناشی از سوختگی به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع در بهشهر، برای خاکسپاری به گلزار شهدای روستای گلورد منتقل شد تا در زادگاهش آرام گیرد.

مردم بهشهر در این مراسم با ادای احترام به مقام شهید، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری تأکید کردند.