به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، محمدصالح خالقی دبیر شبکه فن‌بازار ملی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه اینوتکس از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه در پارک فناوری پردیس، از اجرای برنامه‌های متنوع این شبکه باهدف توسعه بازار فناوری کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه شبکه فن‌بازار ملی ایران همچون دوره‌های گذشته در چهار روز برگزاری نمایشگاه اینوتکس برنامه‌های تخصصی خود را اجرا خواهد کرد، اظهار کرد: نخستین برنامه، نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و کشور است که با حضور مدیران و کارگزاران تجارت فناوری کشور برگزار می‌شود.

خالقی ادامه داد: دومین برنامه دوره توانمندسازی کارگزاران است که طی آن آموزش‌های تخصصی ارائه شده و دانش و اطلاعات کارگزاران در حوزه تجارت فناوری به‌روزرسانی خواهد شد.

دبیر شبکه فن‌بازار ملی ایران، برگزاری تورهای فناوری از نقاط مختلف کشور به نمایشگاه اینوتکس را سومین برنامه این شبکه عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم دست‌کم ۱۰ تور فناوری از استان‌های مختلف، به‌ویژه استان‌های نزدیک به تهران، در جریان نمایشگاه برگزار شود تا زمینه شبکه‌سازی و شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های تجاری فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری رویدادهای تجاری با محوریت ارائه نیازهای فناورانه به‌عنوان چهارمین برنامه شبکه فن‌بازار ملی ایران در اینوتکس خبر داد و افزود: این رویدادها در شش حوزه اولویت‌دار برگزار می‌شوند و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تخصصی کشور، نیازهای فناورانه خود را ارائه خواهند کرد.

خالقی خاطرنشان کرد: حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و حوزه پزشکی از جمله محورهای این رویدادهای تجاری هستند و یک شرکت و یک هلدینگ بزرگ نیز در سایر حوزه‌های موردنظر در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های شبکه فن‌بازار ملی ایران در اینوتکس باهدف توسعه بازار فناوری، شبکه‌سازی میان فعالان زیست‌بوم و ایجاد فرصت‌های جدید برای تعاملات و همکاری‌های تجاری برگزار خواهد شد.