همكار فيلمنامه نويس هيچكاك و وايلدر درگذشت

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، لمان در مجموع شش بار نامزد دريافت جايزه اسكار شد كه چهار بار آن در رشته بهترين فيلمنامه بود و دو بار در رشته بهترين فيلم. او همچنين نه بار از سوي اتحاديه فيلمنامه نويسان امريكا نامزد دريافت جايزه بهترين نويسنده سال شد و پنج بار اين عنوان را از آن خود كرد. لمان در سال 2001 به عنوان نخستين فيلمنامه نويس تاريخ، برنده جايزه افتخاري آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا شد.

اين نويسنده موفق هنگام دريافت اسكار افتخاري خود گفت: "من اين جايزه را به نمايندگي از تمام فيلمنامه نويسان دنيا مي گيرم . . . همه ما بيشتر اوقات ناديده گرفته شده ايم. من از همه منتقدان و نويسندگان مي خواهم همواره اين نكته را در ذهن داشته باشند كه توليد يك فيلم با فيلمنامه آغاز مي شود و با فيلمنامه پايان مي يابد."

دانيل پتري جونيور، رييس اتحاديه فيلمنامه نويسان امريكا، ديروز و پس از اعلام خبر مرگ ارنست لمان گفت: "ارنست يكي از شاخص ترين صداها در نيم قرن اخير تاريخ فيلمنامه نويسي است." لمان در سال 1979 رسماً از عرصه فيلمنامه نويسي كناره گرفت، ولي در اين سال ها در آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي حضوري فعال داشت. آخرين فعاليت او هم در عرصه نويسندگي به نوشتن فيلمنامه يك مجموعه تلويزيوني به نام "رابطه فرنچ آتلانتيك" مربوط مي شد.

لمان براي نوشتن فيلمنامه دو فيلم "شمال از شمال غربي" به كارگرداني آلفرد هيچكاك و "سابرينا" به كارگرداني بيلي وايلدر نامزد جايزه اسكار شد. "داستان وست سايد" رابرت وايز و "چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد؟" مايك نيكلز هم فيلم هايي بودند كه نامزدي اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي را براي وي به ارمغان آوردند.



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