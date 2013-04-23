مهری ماهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این رمان با زاویه روایت دانای کل به شرح زندگی حضرت خدیجه (س) از زمان قبل از ازدواج تا زمان وفات ایشان میپردازد.
وی افزود: راوی دانای کل این رمان در تمام زمانها و مکانها، شخصیت اصلی رمان را همراهی کرده و سعی میکند مقاطع مختلف زندگی همسر پیامبر اکرم (ص) به ویژه ایام زندگی مشترک با پیامبر را به تصویر بکشد.
به گفته ماهوتی، خلق روایت داستانی از اتفاقات مهم زندگی که در طول زندگی مشترک حضرت خدیجه (س) با پیامبر اکرم (ص) رخ داده و نیز شرح ارتباط عاطفی میان این دو نفر از ویژگیهای اصلی این رمان است.
این رمان که نگارش آن از سال 89 آغاز شده است، همزمان با نمایشگاه کتاب امسال به مخاطبان عرضه خواهد شد.
این نویسنده همچنین درباره تازهترین آثار تالیف شده توسط خود نیز گفت: مجموعهای هفت جلدی با عنوان قصههای منظوم از ادبیات کهن را برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار دادهام و مجموعه 20 قسمتی داستانی با عنوان «قصههای جوجهخان» نیز چهار سال است که در انتشارات منادی تربیت در انتظار انتشار است.
این نویسنده و شاعر همچنین چهار مجموعه شعر برای کودکان و خردسالان در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بهنشر در دست انتشار دارد و مجموعه 18 جلدی از وی با عنوان قصههای باغچه و دمپایی ابری نیز در انتشارات نواندیش در دست انتشار است.
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